FC Thun gewinnt Testspiel gegen Winterthur

Am «Powerweekend» des FC Heimberg traf der FC Thun am Samstagabend auf den FC Winterthur. Wie der Club auf seiner Homepage schreibt, erzielten die Thuner im Testspiel einen 2:0-Sieg.

Der erste Treffer für die Thuner fiel in der 52. Minuten - kurz nachdem der Winterthurer Guillaume Katz nach einem Foul am späteren Torschützen Nicolas Hunziker mit einer direkten Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, traf Ivan Markovic in der 74 Minute zum 2:0.

Telegramm Thun - Winterthur (2:0) (0:0) Waldgarten, Heimberg Tor: 52. Hunziker (1:0), 74. Markovic (2:0). Thun: Ruberto; Kablan (64. Ribeiro), Uche (46. Righetti), Alessandrini, Zahn; Collard; Da Silva, Hunziker (86. Wyder), Geissmann, Dzonlagic (69. Markovic); Peyretti Bemerkungen: Thun ohne Rodrigues, Bigler, Ferreira (alle verletzt). 48. Rote Karte gegen Katz nach Notbremsefoul. (sih/pd)