Europa machts vor

Die österreichische Liga versprach in den letzten Jahren so wenig Spannung wie die Super League: Die Frage war nicht, wer triumphiert, sondern wann.

Christian Schwegler, der mit Red Bull Salzburg fünfmal Meister wurde, zuletzt dreimal in Folge, sagt, in Österreich seien immer mal wieder Diskussionen geführt worden, die Liga interessanter zu machen. Diesen Herbst schliesslich beschloss der Fussballverband die Reform der österreichischen Bundesliga, die aktuell denselben Modus wie die Super League hat.

Auf die Saison 2018/2019 hin wird die höchste Spielklasse von zehn auf zwölf Klubs aufgestockt. Gespielt wird in drei Phasen: Qualifikation (22 Runden), Finaldurchgang mit zwei Sechsergruppen (je 10 Runden) und Playoffs zur Ermittlung weiterer Europa-League-Plätze. Die Punkte werden nach der Qualifikation halbiert.

Bei Salzburg, dessen Dominanz mit der Modusänderung eingeschränkt werden dürfte, sei man der Meinung, gut mit der neuen Ausgangslage leben zu können, sagt Schwegler. «Grundsätzlich ist man mit dem Entscheid zufrieden.» Und der 32-jährige frühere YB-Rechtsver­teidiger, der seine achte Saison mit Salzburg bestreitet, erwähnt einen weiteren Aspekt: «Als Spieler hat man es irgendeinmal gesehen, viermal pro Saison gegen alle Gegner zu spielen.»

Ein Blick nach Europa zeigt, dass etliche mit der Super League vergleichbare Ligen über einen speziellen Modus verfügen. In Dänemark etwa spielen seit dieser Saison vierzehn Teams zweimal gegeneinander. Nach Ablauf dieser Phase machen die sechs besten Mannschaften den Titel unter sich aus, die acht restlichen duellieren sich in zwei Gruppen: Die besseren vier Equipen spielen um die Chance auf einen Europa-League-Platz, die schlechteren vier um den Klassenerhalt. In Griechenland bestreiten die Klubs, die sich am Ende auf den Plätzen 2 bis 5 befinden, ein Turnier um die Europacup-Qualifikation, in Holland die Teams auf den Rängen 5 bis 8.

Gute Erfahrungen in Belgien

Doch nirgendwo weicht der Modus so drastisch vom Gängigen ab wie in Belgien: Seit 2009 duellieren sich am Ende der regulären Saison die Vereine auf den Plätzen 1 bis 6 um die Meisterschaft, indem sie mit der Hälfte der in der regulären Saison erreichten Punkte starten. Die Vereine auf den Rängen 7 bis 14 erspielen, welches Team gegen den Vierten der Meisterrunde um den letzten Europapokalplatz kämpft.

Der Modus soll unter anderem die Attraktivität der Liga und die Wettbewerbsfähigkeit der Teams in Europa steigern. «Er ist aber auch für die kleinen Teams interessant, weil sie sich berechtigte Hoffnungen auf einen Europacupplatz machen können », sagt Mario Cantaluppi, der von 2008 bis 2010 in Belgien bei St-Truiden unter Vertrag stand.

Der frühere Nationalspieler mag im auf den ersten Blick komplizierten Modus keinen Nachteil sehen. Er verweist auf seine Erfahrungen in Belgien: Mit Truiden beendete er 2010 die reguläre Saison auf dem 5. Platz. Über die Meisterrunde verbesserte sich das Team um einen Rang. Am Ende zog es in Hin- und Rückspiel um den europäischen Platz gegen Lokalrivale Genk zwar den Kürzeren, Cantaluppi schwärmt dennoch von der positiven Erfahrung. «Das waren grossartige Matchs. Auch für das Publikum.» Und: «Es ist so viel einfacher, während der Saison die Spannung hochzuhalten.»

Nachteil für Schweizer Klubs

Cantaluppi, der als Experte bei Teleclub die Super League verfolgt, findet, es sei höchste Zeit, dass in der Schweiz eine Modusänderung vorgenommen werde. «So wie es jetzt ist, ist es viel zu träge.» Er meint zudem, eine Reform würde auch dem Serienmeister FCB dienen. «Die Basler sind derzeit schlicht zu wenig gefordert.» Dies sei einer von vielen Faktoren für das schwache Abschneiden in der Champions League gewesen.

Und auch Christian Schwegler, der sich eine baldige Rückkehr in die Schweiz vorstellen kann, sagt, es brauche in der Super League zeitnah eine Reform. Diese würde sich zudem positiv auf die ­sinkenden Zuschauerzahlen auswirken, glaubt er. Schwegler sagt: «Wenn der Meister im Winter ­bereits feststeht, dient das niemandem.» (Berner Zeitung)