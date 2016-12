Eine Saison mit Finalrunde wäre viel reizvoller

Die Spannung in der Super League und in der Challenge League ist bereits nach der Hälfte der Spielzeit minim. Zumindest was den Titelkampf betrifft. Das überlegene Basel ist souverän auf dem Weg zum erneuten Meistertitel, Zürich spielt in der Zweitklassigkeit in einer eigenen Liga.

Es ist, nicht nur deswegen, höchste Zeit für eine Modusänderung. Die Schweiz ist zu klein für eine Liga mit 18 oder 20 Mannschaften wie in den grossen Ländern. Deshalb ist es leider unausweichlich, dass die Teams viermal pro Saison gegeneinander spielen müssen. Aber man könnte den Modus attraktiver ge­stalten, wenn man die Super League auf 12 Vereine erhöhen würde, was dank der neuen Stadien an mehreren Standorten heute vertretbar wäre. Und derzeit spielen in der Challenge League ambitionierte Traditionsklubs wie Zürich, Servette, Xamax und Aarau mit jahr­zehntelanger Vergangenheit in der obersten Spielklasse.

Es ist aber nicht einfach, einen passenden Modus mit 12 Teams zu finden. Viermal gegeneinander könnten die Vereine kaum spielen, weil 44 Spieltage nicht umsetzbar wären. Der frühere Modus mit einer Finalrunde der besten 8 Mannschaften sowie einer Auf-/Abstiegsrunde der 4 anderen Vereine mit den 4 stärksten Vertretern aus der Challenge League wäre ideal.

Dadurch könnte man auch die Spannung mit einem kleinen Kniff künstlich erhöhen. Ent­weder wie damals mit halbierten Punkten in der Finalrunde. Oder mit einem Reglement, wonach der Erste mit 7 Punkten in die Finalrunde startet, der Zweite mit 6 und so weiter. Allzu kompliziert wäre das nicht. Denn eines ist auch klar: Der neue Modus darf keine absurden Ideen wie teilweise in anderen Ländern enthalten. Und Playoffs sind zwar in vielen Sport­arten äusserst faszinierend. In den Fussball aber passen sie nicht, zumal sie dort keine Tradition haben. Oder fänden Sie eine Best-of-7-Viertelfinalserie zwischen Basel und Lausanne prickelnd? (Berner Zeitung)