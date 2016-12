«Die Flexibilität ist entscheidend»

Was zeichnet für Sie einen guten Trainer aus?

Vladimir Petkovic: Keine Ahnung! (lacht) Wenn ich schaue, wie die Sportwelt funktioniert, dann muss ich sagen: Ein guter Trainer hat gute Resultate, die Mathematik stimmt! Aber natürlich ist die Sache komplexer.

Nämlich?

Es gibt viele Dinge. Es gibt beispielsweise die menschliche Seite, und er muss ein breites Wissen haben, er muss psychologisch klug vorgehen. Aber selbst wenn einer viele Punkte erfüllt, muss er das alles auch noch transportieren können in die tägliche Arbeit. Und so falsch war meine erste Antwort eben doch nicht: Ein Trainer ist immer wieder ab­hängig von Ergebnissen.

Sie besetzen die wichtigste Trainerstelle des Landes. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie ein guter Trainer sind oder ein guter Trainer sein könnten?

Bin ich das? Meine Gedanken gehen in eine andere Richtung. Ich frage mich immer wieder: Was kann ich besser machen? Es ist mir wichtig, Rückmeldungen von Spielern, Familie, Kollegen, sogar Journalisten (schmunzelt) zu analysieren. Das ist alles wertvoll.

Sie sollen als Fussballer ein Stratege gewesen sein. Spürten Sie da bereits, dass Sie einmal als Trainer arbeiten möchten?

Nein, das kam langsam bei mir. Ich sass bereits auf einer Trainerbank, als ich 2, 3 Jahre alt war, weil mein Vater als Coach arbeitete. Das hat mich geprägt. Später war ich zuerst Stürmer, irgendwann besass ich mehr Erfahrung, rückte nach hinten, und schliesslich arbeitete ich vier, fünf Jahre als Spielertrainer. Das war eine lehrreiche Zeit, weil man sich in dieser Rolle besonders viele Gedanken machen muss.

Muss man als Spielertrainer immer zu den zwei, drei besten Akteuren des Teams gehören?

Das hilft, klar, denn man muss sich schon während der Partie überlegen, was man in der Pause ansprechen und optimieren will. Die Glaubwürdigkeit ist höher, wenn man als Spieler so agiert, wie es der Trainer möchte. Damals war ich natürlich noch kein fertiger Trainer, ich übernahm viele Ideen, Übungen, Spielsysteme von anderen, das musste ich ja, weil mir die Erfahrung fehlte.

So entwickelte ich über all die Jahre meinen Stil. Aber für mich ist das Wichtigste, dass man flexibel und offen bleibt. Denn man ist als Trainer immer auf die Qualitäten der Spieler angewiesen und muss sich ihnen anpassen.

Während vieler Jahre waren Sie neben dem Trainerposten im Tessin noch als Sozialarbeiter tätig. Dachten Sie in dieser Zeit daran, dass Sie eine grosse Trainer­karriere einschlagen würden?

Nein, niemals. Für mich war immer klar, dass ich es erst als Profitrainer versuchen würde, wenn ich bei einem Spitzenklub arbeiten können würde. Sonst wäre mir das Risiko zu gross gewesen, zumal es mir in meinem Job sehr gefiel. Dann kam 2008 das An­gebot von YB, diese Chance musste und wollte ich nutzen. Ich war 45 Jahre alt, und vielleicht wäre nie mehr so eine Offerte gekommen, wenn ich in Bellinzona geblieben wäre.

Ich hatte über zehn Saisons im Tessin bei verschiedenen Klubs in der 1. Liga und in der Challenge League gearbeitet und mich Schritt für Schritt entwickelt, das war eine wertvolle Lehre, ich blieb mit beiden Füssen am Boden. Die Zeit war dann aber reif für das Abenteuer Profitrainer.

Ist es denn in der Mannschaftssteuerung ein grosser Unterschied, ob sie in der 1. Liga trainieren oder bei einem Super-League-Spitzenverein?

Die Arbeit mit Menschen ist immer ungefähr die gleiche. Aber der Status der Menschen wechselt. Bei grossen Klubs oder im Nationalteam hat es Stars, die sind vielleicht manchmal sensi­bler, man muss noch stärker auf die verschiedenen Charaktere eingehen.

Es ist wichtig, dass man merkt, wie man die Spieler an­packen kann. Manchmal ist es sinnvoller, Einzelkritik im Vieraugengespräch zu üben und nicht vor der ganzen Mannschaft. Und vor allem: Man muss eine klare ­Linie haben. Immer. Das spüren und schätzen die Spieler.

Gibt es auch in der 1. Liga Diven?

Aber sicher. Auf allen Niveaus. ­Alle sind gleich, jemand ist ein bisschen gleicher. Es geht für den Trainer darum, die Strömungen in einem Team zu spüren und darauf einzugehen. Das ist für mich fast die wichtigste Aufgabe. Wenn es nicht gelingt, im zwischenmenschlichen Bereich eine stabile Basis zu schaffen, dann hast du es als Trainer sehr schwer.

Und was hat Sie am meisten überrascht bezüglich des Unterschieds, als Trainer in einem Verein oder in einem Nationalteam zu wirken?

Nicht überrascht, das wäre das falsche Wort. Ich hatte mich gut informiert. Aber es ist logisch, dass viel weniger Zeit bleibt, Automatismen einzuüben im ­Nationalteam, weil man sich viel weniger sieht und nicht so oft miteinander trainieren kann.

Vermissen Sie die tägliche Arbeit mit den Fussballern?

Ab und zu auf jeden Fall. Auch, um meinen physischen Zustand zu verbessern. (lacht) Nein, ernsthaft: Man kann viel schneller Einfluss nehmen im Verein. Aber ich habe mich eingestellt auf die Arbeit als Nationaltrainer. Es gibt in anderen Bereichen viel zu tun, ich spreche oft mit den Spielern, bin viel unterwegs.

Und wenn wir zusammen sind, will ich umso intensiver auf dem Platz arbeiten, Trainer sein. Ich bin in diesen Phasen viel näher beim Team als im Verein, weil wir uns eben nicht so oft sehen. Man ist zwar weiter weg von den Spielern, aber es ist deutlich einfacher, nahe zu sein.

Inwiefern?

Stellen Sie sich vor, es gibt einen Konflikt: Weil einem nicht viel Zeit bleibt, muss man die Sache sofort angehen und alles auf den Tisch bringen, weil der nächste Termin erst in zwei, drei Monaten ansteht und der Konflikt nicht so lange schwelen darf. Die Zeit miteinander ist intensiver.

Mittlerweile sind Sie 53 Jahre alt. Kennen Sie eigentlich den Ausdruck Laptoptrainer?

Ja, so nennt man jüngere Trainer, die moderne Ansätze mitbringen, vielleicht wissenschaftlicher arbeiten als Trainer früher. Es geht nicht nur im Fussball immer weiter, das Leben steht nicht still. Wenn ich mir überlege, wie die Coachs noch vor zwanzig Jahren waren, sehr autoritär, sie sprachen nicht so viel mit den Spielern, das würde nicht mehr funktionieren.

Ich versuche, das Beste aus allen Bereichen für mich zu nutzen, bin aber beispielsweise kein fanatischer Benutzer von Statistiken. Es hilft mir mehr, wenn ich etwas selber erkenne und dann erklären kann.

Gibt es einen Ausdruck wie Laptoptrainer, der Sie treffend charakterisiert?

(überlegt lange) Sicher bin ich sehr sensibel und probiere, neugierig zu bleiben und mich zu verbessern. Ich bin auch nie hundert Prozent zufrieden, ich will immer alles geben und alles von den Mitarbeitern und Spielern nehmen.

Also würde vielleicht «der Perfektionist» passen . . .

. . . das kann sein. Aber ich will auch flexibel sein, als Mensch, als Trainer, als Taktiker.

Ist es heute einfacher für Fussballer, die wie Sie keine Riesenkarriere hingelegt haben, als Trainer eine grosse Laufbahn einzuschlagen?

Ich glaube nicht. Es dauert zum Beispiel in der Schweiz sowieso viele Jahre, bis man die Trainerausbildung abgeschlossen hat. Und ich denke, es kann immer noch helfen, wenn man ein langjähriger Nationalspieler gewesen ist. Aber auch diese brauchen gute Resultate. Ich möchte übrigens anmerken, dass ich in der Schweiz zwar nicht auf höchstem Niveau gespielt habe, aber in Sarajevo war ich als Spieler Meister ge­worden.

Es sind viele kleine Mosaiksteine, die man auf dem Weg zu einem besseren Trainer zusammenfügt. Nach siebzehn Jahren als Fussballprofi taten mir wie gesagt die zehn Jahre, in denen ich neben der Trainerarbeit noch einen anderen Job hatte, sehr gut.

Welche Eigenschaften sind denn heute für einen Trainer wichtiger als vor zwanzig Jahren?

Die Flexibilität ist entscheidend, man muss mehr mit den Spielern reden, und man sollte bereit sein, sich zu hinterfragen. Und man muss seinen eigenen Weg gehen. Ich habe zum Beispiel kein Vorbild als Trainer, aber ich ver­suche, von vielen guten Trainern zu profitieren und zu lernen.

Gab es eigentlich einmal Schwierigkeiten als Trainer, weil Sie Ausländer sind?

Für mich war es kein Thema. Aber das hatte schon einen Einfluss, gerade in den ersten zwei Jahren als Nationaltrainer spürte ich Vorbehalte. Ich sagte ja vor der Euro 2016 auch, dass man es mit meinem Nachnamen in der Schweiz schwieriger habe. Meine Herkunft wurde thematisiert. Aber man muss in solchen Diskussionen stärker sein als jene, die das ernsthaft kritisieren.

Mittlerweile sind Sie fast zu gross für die Schweiz. Nach Ihrem Engagement als Nationaltrainer werden Sie kaum noch eine Stelle in der Super League antreten wollen.

Ich bleibe 1,90 Meter gross, auch morgen und übermorgen und in fünf Jahren. (schmunzelt) Als Trainer ist es schwierig, lang­fristig zu planen. Ich konzentriere mich auf das Nationalteam und die aktuellen Aufgaben.

Wir wollen an die WM 2018 nach Russland. Aber ich denke derzeit nicht gross an dieses Turnier. Ich habe vor allem unser nächstes Spiel im Kopf, das ist Ende März in Genf gegen Lettland. Dann wollen und müssen wir wiederum bereit sein für ein gutes Resultat.

(Berner Zeitung)