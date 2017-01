Bundesligist Mainz zahlt dem FC Thun den Aufenthalt

Am Mittwoch (15 Uhr) startet der FC Thun in der Stockhorn-Arena in eine ungewöhnliche Vorbereitung. Während die allermeisten Super-League-Klubs bald in den Süden reisen werden, verzichten die Oberländer heuer aus Spargründen auf ein Trainingslager. «Das ist einerseits hart», sagt Sportchef Andres Gerber. «Anderseits kann die spezielle Ausgangslage zusammenschweissen.»

Fünf der sechs Testspiele bestreitet das Team von Trainer Jeff Saibene im eigenen Stadion, die Ausnahme bildet der Vergleich mit dem Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Auf Einladung des früheren Thuner Nachwuchscoachs und heutigen Mainzer Trainers Martin Schmidt gastieren die Oberländer am 15. Januar in Hessen. Kost und Logis übernimmt der deutsche Klub. «Sonst hätten wir verzichten müssen», sagt Gerber. Auf der Hinreise machen die Thuner halt im Europa-Park in Rust.

Bis am Dienstag haben die Thuner gut eine Million Franken an Spenden erhalten. Ziel ist es, bis Ende Saison weitere 500'000 zu generieren ­– das Darlehen der Stadt Thun nicht eingerechnet.

Beim Trainingsstart am Mittwoch sind bis auf Carlinhos alle Spieler mit dabei. Der Brasilianer, der leihweise in Thun engagiert ist, ­befindet sich derzeit beim portugiesischen Erstligisten Estoril im Test. Im Oberland blieb die Num­mer 10 weit hinter den Erwartungen zurück. Ansonsten dürfte es kaum Veränderungen im Kader geben. Angebote, ­etwa für Christian Fassnacht, hat Gerber keine erhalten. Der Stürmer habe ihm zudem signalisiert, mindestens bis im Sommer in Thun bleiben zu wollen, sagt der Sportchef.dwu (Berner Zeitung)