Barcelona schiesst sich für die Königsklasse warm

Beim Mittelfeld-Team Alaves schiessen die Stars um Lionel Messi einen 6:0-Sieg heraus. Es war Barças höchster Saisonsieg in einem Wettbewerbsspiel nach dem 7:0-Heimerfolg gegen Celtic Glasgow in der Gruppenphase der Champions League.

In Alaves trugen sich die renommiertesten drei Spieler in die Torschützenliste ein. Neymar erzielte das 2:0, Lionel Messi das 3:0 und der letztjährige Torschützenkönig Luis Suarez das 1:0 sowie das 6:0. Der frühere Basler Ivan Rakitic schaltete sich mit dem 5:0 ein. Für die vier Tore vom 3:0 zum 6:0 benötigte Barcelona in der Mitte der zweiten Halbzeit nur gerade acht Minuten.

Alaves - Barcelona 0:6 (0:2)

19'307 Zuschauer. - Tore: 37. Suarez 0:1. 40. Neymar 0:2. 59. Messi 0:3. 63. Alexis (Eigentor) 0:4. 65. Rakitic 0:5. 67. Suarez 0:6.



Rangliste:

1. FC Barcelona 22/48 (61:18). 2. Real Madrid 19/46 (51:17). 3. FC Sevilla 21/43 (43:28). 4. San Sebastian 22/41 (36:31). 5. Atletico Madrid 21/39 (36:16). 6. Villarreal 21/35 (28:14). 7. Athletic Bilbao 21/32 (26:25). 8. Eibar 21/32 (32:29). 9. Espanyol Barcelona 22/32 (30:29). 10. Celta Vigo 20/30 (31:33). 11. Las Palmas 21/28 (31:32). 12. Alaves 22/27 (21:28). 13. Betis Sevilla 21/24 (21:31). 14. Malaga 21/22 (28:35). 15. Valencia 21/20 (29:40). 16. Deportivo La Coruña 20/19 (25:32). 17. Leganes 21/18 (15:35). 18. Sporting Gijon 21/13 (22:43). 19. Granada 21/13 (17:44). 20. Osasuna 21/10 (23:46). (fal/sda)