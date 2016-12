Sind Sie zufrieden mit demaktuellen Modus?

Claudius Schäfer: Ein Modus ist dann gut, wenn er sportlichen Erfolg bringt und attraktiv ist. Sportlich gesehen sind wir sehr zufrieden, der Modus hat das Niveau angehoben, europäisch läuft es, in dieser Saison waren drei Schweizer Teams in internationalen Gruppenphasen vertreten. In Sachen Attraktivität ist es halt immer sehr davon abhängig, wie spannend eine Spielzeit dann auch verläuft.

In dieser Saison herrscht grosse Langeweile. Basel dominiert die Super League, Zürich spaziert durch die Challenge League.

Das ist nicht optimal. Ausgeglichenheit ist zentral für die Anziehungskraft einer Liga. Es ist nicht ideal, wenn Teams über­legen sind. Allerdings läuft es ­allgemein gut, wir haben gerade sehr gute TV- und Marketingverträge abgeschlossen, das Interesse an den Meisterschaften der Swiss Football League ist gross.

Die Zuschauerzahlen in der Super League sind etwas ­tiefer geworden, was vor allem damit zusammenhängt, dass der FCZ abgestiegen ist. Dafür haben wir in der Challenge League fast tausend Besucher mehr pro Partie. Zudem erfolgt in der nächsten Saison die Anpassung der Anspielzeiten. Davon erhoffen wir uns neuen Schwung.

Wie steht die Liga einer Modusänderung gegenüber?

Grundsätzlich ist es Aufgabe einer Liga, den Modus in regelmässigen Abständen zu hinterfragen. Wir haben deshalb vor, 2017 eine umfassende Studie zu machen über den Zustand der ­Liga und darüber, ob es einen ­anderen Modus braucht. Es ist ­jedoch überhaupt nicht so, dass wir dazu von den Klubs unter Druck gesetzt werden.

Was erwarten Sie genau von dieser Studie?

Wir werden wohl mit einer spezialisierten Firma zusammenarbeiten, die bereits in mehreren Ligen mithalf, einen neuen Modus zu entwickeln. Dabei werden alle Partner angehört, beispielsweise Klubs, Liga, Fans, Spon­soren, Politik, Wirtschaft. Das ist eine sehr aufwendige wis­senschaftliche Arbeit, die uns ­sicherlich weiterhelfen wird.

«Am Ende soll es so sein, dass der sportlich beste Klub gewinnt.»



In europäischen Ligen von vergleichbarer Grösse gibt es jede Menge teilweise abenteuerliche Modi. Vielleicht benötigt auch die Super League ein wenig künstliche Spannung.

Wir wollen vorab nichts ausschliessen. Am Ende soll es aber so sein, dass ein Modus logisch ist und der sportlich beste Klub gewinnt. Der Fan muss den Modus schnell und einfach begreifen können. Irgendeine komplizierte Formel bringt nichts. Zudem werden wir sicher genau im Auge behalten, warum man damals auf den aktuellen Modus wechselte.

Wir finden, der Modus mit der guten alten Finalrunde wäre heute wieder passend.

Eine Finalrunde wie damals mit 8 Klubs wäre keine grosse Abweichung zum heutigen ­Modell mit 10 Klubs. Und eine ­Auf-/Abstiegsrunde mit einer Vermischung der Ligen ist heute nicht mehr denkbar. Aber wir werden das alles ausführlich anschauen. Denn es ist ja auch in unserem Interesse, dass die beiden höchsten Schweizer Ligen den bestmöglichen Modus haben. Dabei müssen wir aber auch auf unsere Partner Rücksicht nehmen. Der neue TV-Vertrag läuft ab nächstem Sommer bis 2021, dort ist der aktuelle Modus festgehalten.

Die Vereine möchten kaum weniger als 18 Heimspiele pro Jahr bestreiten. Mit dem ­Finalrundenmodus hätten die 12 Super-League-Teams in der Vorrunde 11 Heimspiele und in der Rückrunde 7. Das würde also perfekt passen.

Es ist eines der wichtigsten Ziele, dass unsere Klubs europäisch kompetitiv bleiben. Deshalb muss man berücksichtigen, wie ein Modus umsetzbar ist im internationalen Terminkalender. 22 Spiele bis zur Winterpause sind nicht möglich, da müsste man eine neue Verteilung der Spieltage ausarbeiten.

In den letzten Jahren entstanden einige moderne Arenen, es ist Zeit, die Super League zu vergrössern auf 12 oder 14 Teams.

Das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt. Vereine in der Challenge League drängen darauf, aufsteigen zu können. Möglicherweise sind wir bald so weit, dass die Liga auch mit 12 Teams wieder funktionieren würde. Wie vorhin bereits erläutert, müsste man für diesen Fall aber noch einen geeigneten, fairen und einfach verständlichen ­Modus finden.

Wobei es in der Romandie schon wieder eng werden könnte mit den vier Klubs Xamax, Lausanne, Sion und Servette . . .

. . . letztlich ist das eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Und ich bin selber sehr gespannt, was unsere Studie ergeben wird. Wir möchten einfach nicht, dass Klubs ­finanziell über ihren Verhältnissen leben und wirtschaftlich in Gefahr geraten.

«Der Fan muss den Modus schnell und einfach begreifen können.»



Derzeit ist, ausser vielleicht beim FC Wil, nicht mit einem Klubkollaps zu rechnen. Wie beurteilen Sie die Lage bei Teams wie dem FC Thun, der erneut auf eine Spendenaktion setzen muss, und YB, GC oder Sion, die sehr stark von ihren Geldgebern abhängig sind?

Es war im Fussball schon immer so, dass es Leute gab, die sich ­finanziell stark engagieren. Wir werden bei der Lizenzierung im Frühling genau sehen, wie es um die einzelnen Klubs steht.

Was beschäftigt die Liga derzeit am meisten?

Ein wichtiger Punkt ist die ­Digitalisierung. Dabei geht es beispielsweise um die rasant wachsenden Bereiche E-Sport oder Fantasy Football, also um neue Entwicklungen in der virtuellen Welt. Dazu werden wir unter die Lupe nehmen, wie dem Fan im Stadion und zu Hause noch bessere Inhalte und Informa­tionen auf allen verfügbaren ­Kanälen angeboten werden ­können.

Und wie sehen Ihre beruflichen Aussichten aus?

(schmunzelt) Da der Fifa-Präsidentenposten nun vergeben ist, werde ich Fussballjournalist bei der Berner Zeitung. Dort stand ja im Sommer mal geschrieben, die Super League sei eine Bananen­liga . . .

. . . weil der Terminplan Ende Saison, unter anderem mit der letzten Runde an einem unattraktiven Wochentag, weltweit einmalig ist . . .

. . . Sie sehen, es gibt viel zu tun. Mir gefällt es nach wie vor sehr bei der Swiss Football League, zudem präsidiere ich beim ­Zusammenschluss der europäischen Fussballligen eine inte­ressante Kammer. Dort geht es vor allem um die wirtschaft­lichen und rechtlichen Herausforderungen, ich stehe dazu im Austausch mit den wichtigsten Vertretern anderer Länder.

(Berner Zeitung)