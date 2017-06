Grosses Kino unter dem Sternenhimmel

Das erste OpenAir-Kino der Schweiz begeistert seit nunmehr bald dreissig Jahren und lockt Sommer für Sommer rund 100000 Kinofans an. Vor den atemberaubenden Kulissen unter den Sternenhimmeln von Zürich und Basel geniessen die zahlreichen Gäste bei Allianz Cinema einen spannenden Mix aus neuesten Hollywood-Blockbustern, Kinoklassikern, Arthouse-Filmen und exklusiven Vorpremieren.



The Circle

Mae (Emma Watson) hat beim Internetkonzern „The Circle“ einen Job ergattert. Als sie dort von Firmengründer Bailey (Tom Hanks) zu einem Experiment überredet wird, bei dem sie zusehends ihre Privatsphäre opfert, wird es für alle in ihrem Umfeld gefährlich.



Flitzer

Der finanziell angeschlagene Lehrer Balz Näf (Beat Schlatter) hat die Idee, Flitzer für Sportwetten einzusetzen. Während er und sein Team das Flitzen zur neuesten Trendsportart machen, verliebt sich Balz in die Fahnderin, die ihm das Handwerk legen soll.



Baby Driver

Der junge Fluchtwagenfahrer Baby (Ansel Elgort) ist ein Meister seines Fachs, auf den Crime-Boss Doc (Kevin Spacey) nur ungern verzichtet. Doch als sich Baby verliebt und ein Überfall schiefzulaufen droht, wird es für alle um ihn herum gefährlich.



Buena Vista Social Club: Adios

Folgen Sie den fünf verbleibenden ursprünglichen Mitgliedern des Buena Vista Social Club auf ihrer Abschiedswelttournee.



Tulip Fever

Im Holland des 17. Jahrhunderts erhält ein junger Maler den Auftrag, eine verheiratete Frau zu malen und verliebt sich dabei in sie. Starbesetztes Historiendrama zur Zeit der Tulpenmanie, mit Dane Dehaan, Alicia Vikander und Christoph Waltz.