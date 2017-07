«Wir haben die Strasse nicht mehr gesehen»

Hagel, Starkregen und schwere Sturmböen: Meteocentrale warnt vor Unwetter der Stufe Rot zwischen dem Freiamt im Kanton Aargau und der Stadt Zürich.

Ein Leser aus Muri wurde während seinen Fahrstunden vom Gewitter überrascht: «Ich war mit meinem Vater an einer Fahrstunde. Ich musste statt 80 nur noch 30 Kilometer pro Stunde fahren und die Strasse haben wir nicht mehr gesehen.» Mehrere Autos hätten ganz angehalten.

Dieses Leserbild zeigt einen Blitz über Rothrist AG. Bild: Leserreporter 20 Minuten

Ein Vorgeschmack auf die erwarteten #Sturmböen von heute Abend aus Buchberg SH. Merci viel mal #SRFAugenzeuge Heinz Büchi. #Gewitter ^ds pic.twitter.com/WlEc7kP3Si — SRF Meteo (@srfmeteo) 10. Juli 2017

Dieses Facebook-Video von MeteoNews zeigt Starkregen in Eglisau ZH.

Bereits am Samstag und Sonntag sind heftige Gewitter über die Schweiz niedergegangen. Alleine in Zofingen AG richteten sie Schäden von über 100 Millionen an. Am Dienstag soll das Schlimmste dann überstanden sein: Die Meteorologen rechnen dann nur noch mit vereinzelten Gewittern.

Update folgt (oli)