«Wir essen täglich rund dreissig Würfel Zucker»

Braucht der Mensch Zucker, Frau Oberrauch?

Sabine Oberrauch: Zucker zählt zu den Kohlehydraten und gehört somit zu den Grundnährstoffen wie Fett oder Eiweiss. Aber wir müssen uns Zucker als Süssungsmittel nicht zusätzlich zuführen, weil ihn unser Organismus aus verschiedenen Lebensmitteln wie Brot, Kartoffeln und Getreide selber herstellen kann.

Ist Haushaltszucker also ein ­reines Genussmittel?

Im Prinzip ja, denn es ist aus Ernährungssicht kein zwingender Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. In kleinen Mengen genossen spricht allerdings nichts dagegen. Die Menge macht das Gift.

Woher kommt unsere Schwäche für Zucker?

Wir haben eine angeborene Vorliebe für Süsses. Einerseits ist die Muttermilch sehr süss, andererseits gibt es einen evolutionären Grund. Unsere Vorfahren haben gelernt, dass alles, was süss schmeckt, geniess- und essbar ist. Bei bitterem Geschmack verhält es sich gerade umgekehrt. Bitter bedeutet potenziell giftig.

Wie viel Prozent unserer Nahrung macht Zucker aus?

Zu viel. Zugesetzter Zucker, zum Beispiel in Form von Haushaltszucker oder Honig, sollte maximal 10 Prozent der Gesamtenergie ausmachen. Wenn wir einen Tagesenergiebedarf von 2000 Kalorien haben, dann wären es rund 12 Würfel Zucker. Wir konsumieren aber etwa 30 Würfel Zucker täglich.

«Zucker ist aus Ernährungssicht kein zwingender Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung.»

Seit den 1980er-Jahren ist unser Zuckerkonsum konstant hoch. Es kann also nicht nur am Zucker liegen, dass wir immer dicker und kränker werden.

Wir dürfen nicht vergessen, dass Ernährung ein Faktor von vielen ist, der unsere Gesundheit be­einflusst. Der Grund für eine Gewichtszunahme liegt nicht allein am Zucker, in erster Linie zählt die Gesamtenergiezufuhr. Nehmen wir mehr Energie zu uns, als wir benötigen, speichert unser Körper das «Mehr» an Energie als Reserven ab.

Unser Bewegungsverhalten ist ein weiterer wich­tiger Punkt: Je weniger wir uns bewegen, desto weniger Energie verbrennen wir. Nicht zuletzt spielen auch andere Faktoren wie etwa Stress eine Rolle. Die Aufzählung ist natürlich nicht vollständig, wichtig ist jedoch, die Schuld nicht nur beim Zucker zu suchen.

Vor 150 Jahren lag unser Zuckerkonsum jährlich bei gerade mal 6 Kilo pro Kopf, heute sind es ­etwa 45 Kilo. Womit hängt der immense Anstieg zusammen?

Mit zunehmendem Wohlstand haben sich unsere Ernährungsgewohnheiten verändert. Eine grosse Produktvielfalt steht uns rund um die Uhr zur Verfügung. Wir finden heute im Lebensmittelangebot eine Vielzahl an Süssgetränken oder Saucen, die es so vor 150 Jahren auf dem Markt nicht gab.

Vielfach findet sich Zucker in versteckter Form in Lebensmitteln wieder, bei denen wir es nicht erwarten, zum Beispiel in verschiedenen Fleischerzeugnissen oder in Fertigprodukten wie Suppen oder Pizza.

Weshalb braucht es in der ­Fertigpizza Zucker?

Zucker trägt zum Geschmack bei. Je nach Produkt kann Zucker auch die Konsistenz und das Mundgefühl beeinflussen, weil er verschiedene chemische Interaktionen auslöst, die sich auf das gesamte Geschmackserlebnis auswirken. Deshalb ist es nicht einfach, ihn in der Lebensmittelindustrie zu ersetzen.

Wird Zucker als Geschmacksverstärker nicht vielmehr deshalb eingesetzt, weil er billig ist?

Zucker ist per Definition kein Geschmacksverstärker, denn Zucker ist kein Zusatzstoff, sondern eine Zutat. Wie bereits beschrieben, trägt er massgeblich zum Geschmackserlebnis bei, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ­allein der Preis von Zucker für seinen umfassenden Einsatz entscheidend ist.

«Je nach Produkt kann Zucker die Konsistenz und das Mundgefühl beeinflussen, weil er verschiedene chemische Interaktionen auslöst.»

Es gibt sicher gesündere ­Alternativen.

Ideal wäre natürlich, vermehrt Gewürze und Kräuter einzusetzen, um die Produkte geschmacklich zu verfeinern und nicht zu sehr auf Zucker zu setzen. Seit einigen Jahren ist die Industrie bestrebt, den Zucker in ihren Produkten zu reduzieren . . .

. . . allerdings vor allem aus Imagegründen, weil Zucker im Fitnesszeitalter verpönt ist.

Ob hier das Image im Vordergrund steht, kann ich nicht beurteilen. Gleichzeitig ist es für die Lebensmittelbranche zentral, dass die Produkte schmecken, ­damit sie Absatz finden. Also stimmt man sie genau auf die Wünsche der Konsumenten ab. Bevor eine Fertigpizza auf den Markt kommt, werden sensorische Konsumententests gemacht. Und diejenige Pizza, die den höchsten Anklang bei den Probanden findet, wir dann eben produziert.

Es klingt, als wären wir Kon­sumenten selber schuld, dass wir so viel Zucker vorgesetzt ­bekommen.

Die Industrie bedient natürlich unsere angeborene Vorliebe für Süsses. Sie fördert sie aber auch bis zu einem gewissen Punkt, indem sie zum Beispiel viele Produkte für Kinder süsst. Deshalb ist es wichtig, die Konsumenten darauf zu sensibilisieren und ihre Ernährungskompetenz zu fördern, sodass sie eine bewusste Auswahl ihrer Lebensmittel ­treffen.

Macht Zucker süchtig?

Nein, er löst im Gehirn aber ein Belohnungssystem aus. Das gilt auch für andere Genussmittel wie Alkohol. Süsse wirkt auf uns zudem beruhigend. Man kann sich vom Süssgeschmack aber auch relativ leicht entwöhnen, indem man schrittweise den Zuckerkonsum reduziert.

Bundesrat Alain Berset hat dem Zuckerkonsum den Kampf angesagt und versucht, gemeinsam mit der Lebensmittelindustrie, den Zuckergehalt in Müesli und Joghurt zu senken. Bisher hat die Industrie allerdings kaum ­reagiert.

Das sind sehr langsame und knifflige Prozesse, weil die Produkte am Schluss immer noch schmecken müssen. Also muss die Industrie die Konsumenten sehr behutsam – im Optimalfall ohne dass sie es merken – vom Zucker entwöhnen. Ansonsten weichen sie auf ein süsseres Konkurrenzprodukt aus.

Beim Salzgehalt im Brot, in Käse und Fleischerzeugnissen, den der Bund mithilfe der Industrie ebenfalls senken will, weil zu viel Salz zu Gesundheitsrisiken führt, ist man nach vier Jahren jedenfalls auf gutem ­Wege. Brote beinhalten heute weniger Salz.

In anderen Ländern wie Frankreich oder Mexiko gibt es eine Zuckersteuer. Weshalb setzt man in der Schweiz lieber auf den Goodwill der Industrie?

Es ist umstritten, ob Steuern oder Verbote bei der Zuckerreduktion wirklich zielführend sind. Ich bin der Meinung, dass die Schulung zur Eigenverantwortung und ­gesundheitsfördernde Massnahmen mehr bewirken.

(Berner Zeitung)