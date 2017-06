Wie Stromfirmen und Bergdörfer um Wasserzins feilschen

Wer wie viel erhält

Um 1900 wurde es technisch möglich, Strom über Leitungen weiträumig zu verteilen. Darauf schwärmten Stromproduzenten in die Berge aus, um dort mit Kraftwerkanlagen den Energiehunger der wachsenden Städte zu stillen. Im ersten Schweizerischen Wasserrechtsgesetz von 1916 wurde ein Wasserzins von rund 8 Franken pro PS (heute Kilowatt) der Kraftwerkleistung festgelegt. Der Wasserzins ist ein Entgelt an den Standortkanton oder eine Standortgemeinde für die Nutzung des Wassers. In sieben Schritten wurde er auf heute 110 Franken erhöht.



Das Zürcher EWZ, das die Bergeller Kraftwerke betreibt, liefert so dem Kanton Graubünden 21 Millionen Franken im Jahr ab. Die Kraftwerke Oberhasli (KWO), Herrin über die Grimselkraftwerke, zahlen dem Kanton Bern 26,2 Millionen Franken.



Die Hälfte der heute 550 Millionen Franken Wasserzinse, die die Stromunternehmen im Jahr an die Standortkantone entrichten, geht ins Wallis (160 Millionen) und nach Graubünden (120). Während in den Kantonen Bern, Tessin und Aargau die Wasserzinse vollumfänglich in die Kantonskasse fliessen, geben das Wallis, Graubünden, St. Gallen, Glarus und Uri bis zur Hälfte der Wasserzinse an ihre Standortgemeinden weiter und stützen so ihre Bergregionen. svb