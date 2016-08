Widersprüche unter Parteifreunden

Seit einigen Monaten weist das Grenzwachtkorps (GWK) an der Südgrenze deutlich mehr Mi­granten nach Italien zurück. Nachdem er lange geschwiegen hatte, meldete sich gestern der oberste Chef des GWK, Bundesrat Ueli Maurer (SVP), zu Wort: Das GWK arbeite korrekt, sagte er dem «St. Galler Tagblatt».

Es stimme nicht, dass Migranten das Recht auf Asyl verweigert werde. Und, spürbar genervt: «Ich sage es zum x-ten Mal: Es läuft alles korrekt ab. Es fand keine Praxisänderung statt.»

Hoppla. War da nicht was? Vor zwei Wochen liess SVP-Präsident Albert Rösti via «Schweiz am Sonntag» verlauten, er sei «natürlich froh», dass Maurer die Kontrollen im Süden verschärft habe. Auf die Frage, ob es eine Praxisänderung gegeben habe, sagte Rösti: «Eindeutig.»

«Drücken ein Auge zu»

Was gilt nun? Maurers Finanz­departement teilt mit: «Zu all­fälligen Differenzen zu Aussagen von SVP-Präsident Rösti wollen Sie bitte Letzteren befragen.»

Letzterer sagt, er halte an seiner Aussage fest. «Ich habe das damals so gesagt, Ueli Maurer hat meine Aussagen nun präzisiert.» Präzisiert? Ist das nicht eher ein eklatanter Widerspruch?

Rösti sagt, der scheinbare Widerspruch lasse sich erklären. Offenbar sei es ­früher nicht möglich gewesen, die gewohnte Praxis umzusetzen, weil Italien weniger kooperativ gewesen sei und Migranten nicht zurückgenommen habe. Das habe sich dank Maurers geschickter Verhandlungen geändert, sagt Rösti.

Jedenfalls habe sich die ­Situation völlig verändert, ein weit grösserer Teil der Einreisenden werde nicht mehr ins Land gelassen. Zwar ist Rösti noch nicht zufrieden und fordert eine umfassendere Grenzkontrolle. Doch ist für ihn klar, dass es eine «offensichtliche Verschärfung» gab, natürlich dank Maurer.

Ueli Maurer selber sieht das wieder anders. Im Interview führt er die Veränderung darauf zurück, dass sich der «Kundenkreis» an der Südgrenze verändert habe. Viele Migranten wollten gar nicht in der Schweiz Asyl beantragen, sondern in den Norden weiter­reisen. Diese würden nach Italien zurückgeschickt, wie es die Gesetze vorsähen.

Frei übersetzt: Weder Maurer noch das GWK können etwas dafür, dass es mehr Rückweisungen gibt. Mehr noch: Der angeblich so harte Maurer beteuert im Interview, viele Grenzwächter drückten in Zweifelsfällen eher ein ­Auge zu, als Härte zu markieren.

Fazit: Wenn die SVP-Strategen ihren Bundesrat als beinharten Grenzer positionieren wollen, müssen sie weniger das Publikum überzeugen als ihn selber. (Berner Zeitung)