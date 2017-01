«Wach leben – oder komatös schlafen»

Herr Bardill, predigen Sie als theologisch gebildeter Barde manchmal?

Linard Bardill: Kürzlich fragte mich jemand, ob ich Jurymitglied werden möchte für einen Preis, den man für gute Predigten vergibt. Ich sagte ab.

Warum?

Ich versuche, selbst nicht zu predigen, und tue es doch immer wieder; und dann schäme ich mich.

Schämen?

Ja, ich glaube, meine Zeit zum Predigen ist vorbei.

Was tun Sie dann?

Ich singe, ich versuche zu verführen: zum Träumen und Nachdenken, zum Glauben und Zweifeln und Hoffen und Lieben. In meinen Seminaren möchte ich den Raum nicht zu sehr zumachen, den Raum, der uns umgibt, der ja da ist, und den man vielleicht als Reich Gottes bezeichnen könnte, oder als Tao oder als Nichts. Wenn ich anfange zu predigen, kommt es mir vor, als ob der Raum immer kleiner würde.

Vor 500 Jahren nagelte Martin Luther 95 Thesen an das Tor der Wittenberger Kirche und spaltete die Kirche. Löst dies noch etwas bei Ihnen aus?

Ja klar. Luther hat einen Luftschacht freigeschaufelt. Über die Doktrin, dass nur diejenigen, die in der Arche Noah der katholischen Kirche sitzen, vor dem ­ewigen höllischen Feuer gerettet werden, hat er den Blitz der Freiheit eines Christenmenschen geschleudert. Das war ein Jahrtausendereignis.

Leider musste er diese ungeheure Tat dann wieder zurücknehmen, als er meinte, er müsse die Christenmenschen, die ihm nachfolgten, erneut in eine Staatskirche hineinorganisieren. Da wurde es wieder düster. Da verteufelte er die Ketzer und Wiedertäufer, da spaltete er sich von Zwingli und Calvin ab, da rief er zum Mord an den Bauern auf, die für ihre Rechte kämpften.

Reformierte sind Protestanten. Soll die Kirche protestieren?

Psychiater C. G. Jung hat ja mal den Protestanten die Aufgabe zugeteilt, nach dem Prinzip des Protestierens zu leben. Das ist meiner Ansicht nach aber unmöglich. Das ist höchstens Sache der Propheten. Und die sind immer allein. Man kann keine Gemeinschaft auf eine Negation bauen. Kirche will Gemeinschaft stiften. So gesehen definiert man sich mit Protest immer nach dem Feind, den man bekämpft, nach den Missständen, die man anklagt.

Man ist als Permaprotestler ein Gespenst, man hat kein eigenes Selbstverständnis. Man wird zum Schatten dessen, was man anklagt. Klar hat Jesus die Wechsler aus dem Tempel ge­worfen. Dieser Protest ergab sich aber aus der Verkündigung des Reiches Gottes. Eine Gemeinschaft muss auf dem Ritual und der Transformation fussen, nicht auf der Opposition. Darum wird die katholische Kirche über­leben.

Die Leute kehren der Kirche reihenweise den Rücken. Ist schlicht die Luft draussen?

Ja, der Mensch steht alleine vor Gott. Luthers Anfangserfahrung ich und Gott ist Realität geworden, einfach ohne und. Gott hat er während der Aufklärung und des Nihilismus des 19. Jahrhunderts verloren. Nietzsches toller Mensch ist Lebensrealität eines grossen Teils der ehemals christlichen Menschheit geworden.

Warum schafft es die Kirche nicht mehr, auf drängende Fragen Antworten zu geben?

Die Menschen wollen und brauchen keine kollektiven Antworten auf individuelle Fragen. Sie wollen selbst auf den Weg gebracht werden oder noch lieber einfach selber gehen.

Wenn es einen gibt: Was ist Ihr persönlicher Beitrag zum Jubiläumsjahr der Reformation?

Ich mache Kurse zum Thema Sterben. In dieser Grenzerfahrung dürsten wir nach dem Raum, den wir sonst verleugnen. Anfang und Schluss unseres Lebens sind bedeutsam. Das Dazwischen ist davon bestimmt – entweder im wachen Bewusstsein oder im komatösen Schlaf.

Dieses Interview wurde schriftlich geführt. (Berner Zeitung)