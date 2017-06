Von Psychiatern und aus Kinderkliniken ertönt Protest

Die Radiologie oder die Augenheilkunde gehören zu den Bereichen, auf die der Bund abzielt. Dort seien gewisse Leistungen ­tarifmässig zu hoch eingestuft, hielt der Bundesrat fest und schickte deshalb im März Anpassungen des Ärztetarifs Tarmed in die Vernehmlassung.

Auf die Korrekturvorschläge reagieren nun aber ausgerechnet Psychiater und Kinderkliniken mit Kritik. Die Anpassungen hätten Tarifsenkungen in der Psychiatrie zur Folge, schreibt etwa der Verband der psychiatrisch-psychotherapeutisch tätigen Ärzte.

Er befürchtet Lohneinbussen von bis zu 10 Prozent. Der Grund seien Limitierungen bei telefonischen Konsultationen und Einschränkungen bei den Leistungen in Abwesenheit des Patienten. Für Psychiater seien beide wichtige Arbeitsinstrumente.

In Abwesenheit des Patienten

In den letzten Jahren wurden ­immer mehr Leistungen in ­Abwesenheit des Patienten verrechnet. Diese Tarifposition sei aus dem Ruder gelaufen, schreibt der Krankenversicherungsverband Curafutura auf Anfrage. Dazu beigetragen haben auch die Psychiatrie und die delegierte Psychoanalyse.

Laut Curafutura spricht nichts dagegen, dass der Bundesrat bei dieser Tarifposition korrigierend eingreift. Laut den Psychiatern hingegen würde dies ausgerechnet bei den am schlechtesten verdienenden Ärzten zu Lohneinbussen führen. Curafutura schreibt denn auch, dass man den Eindruck gewinnen könne, dass mit der Tarifposition ein als zu tief erachtetes Einkommen aufgebessert werde. Das sei aber nicht sachgerecht.

Kinderärzte profitieren

Kinderärzte zählen zu den Gewinnern der vorgeschlagenen Tarifänderung. Dies zeigen Berechnungen von Curafutura. Bereits vor drei Jahren wurden sie durch den Bundesrat bessergestellt. Der Verband der Haus- und Kinderärzte räumt ein, dass die ­neuen Vorschläge die Arbeit der Kinderärzte um 1 bis 2 Prozent aufwerten würden. Trotzdem kritisiert auch er die verschärften Limiten bei Leistungen in Abwesenheit der Patienten. Ausserdem übt er grundsätzliche Kritik am Tarifeingriff. Dieser sei nicht sachgerecht.

Die Allianz der Kinderspitäler anerkennt zwar Verbesserungen bei den Kinderärzten. Das gelte aber nur für Praxen. Für die spezialisierte Kindermedizin, die fast ausschliesslich in Kinderspitälern ausgeübt werde, sehe es ganz anders aus. Auch für die Kindernotfallstationen bedeute der Eingriff eine Verschlechterung.

Für Kinderspitäler seien die Vorschläge deshalb nicht sachgerecht. Laut Curafutura sind tatsächlich bei bestimmten auf ­Notfälle spezialisierten Kinderpermanencen Einbussen zu erwarten. Bei den Kinderchirurgen greife die Kritik aber zu kurz, die Änderungen würden für diese insgesamt neutral ausfallen.

Warnsignal

Sollte der Bundesrat seine Pläne umsetzen, so drohen Psychiater und Vertreter von Kinderspitälern unisono: Ärzte würden Patienten vermehrt stationär aufnehmen, um so die Einbussen kompensieren zu können. Das würde sämtlichen Bestrebungen in der Gesundheitsversorgung zuwiderlaufen.

Die Haus- und Kinderärzte verlangen, dass sich der Bundesrat ganz aus dem Thema raushält, und pochen auf der Autonomie der Tarifpartner. Allerdings haben es die Tarifpartner – also Ärzte, Spitäler und Versicherer – bisher versäumt, eine gemeinsame und ganzheitliche Lösung zu präsentieren.

Nur deshalb hat sich der Bundesrat eingemischt. Curafutura versteht diesen Eingriff denn auch als Warnsignal an die Tarifpartner, die Totalrevision endlich voranzubringen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Innenminister Alain Berset ein solches Vorgehen wählt.

Die Berechnung von Curafutura zeigt zudem, dass die vom Bund anvisierten Bereiche wie Augenheilkunde oder Radiologie auch wirklich am meisten betroffen wären. Insgesamt erwartet der Bund jährliche Einsparungen von 700 Millionen Franken.

Die Vernehmlassung geht morgen Mittwoch zu Ende. Das Bundesamt für Gesundheit hielt fest, man werde die Kritik prüfen und darauf eingehen, wenn sie berechtigt sei. Heute nimmt die Ärzteverbindung FMH Stellung, die Spezialärzte äussern sich am Donnerstag. Die Privatkliniken Schweiz teilten am Montag mit, dass sie die Vorschläge «in aller Deutlichkeit» ablehnen würden. (Berner Zeitung)