Ueli Maurers Schwarzmalerei ist gefährlich

Die Teflonschicht hält. Fünf Tage vor der Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform III lässt sich SVP-Bundesrat Ueli Maurer nicht anmerken, unter welch grosser Anspannung er stehen muss. Es ist sein Stresstest. Maurers direktdemokratische Bilanz ist nach acht Jahren im Bundesrat ausgesprochen dünn.

Das Nachrichtendienstgesetz brachte er zwar durchs Parlament, den Abstimmungskampf führte aber Nachfolger Guy Parmelin (SVP). Die Steuerreform ist erst die zweite Vorlage von Bundesrat und Parlament, die Maurer an der Urne verteidigen muss. Der erste Anlauf ging fulminant schief: 2014 schaffte es Maurer als Verteidigungs­minister nicht, das Stimmvolk vom Kauf der Gripen-Kampfjets zu überzeugen.

Jetzt muss er als Finanzminister wieder zittern. Die Steuerreform steht auf der Kippe. Am fehlenden Einsatz Maurers liegt es sicher nicht. Er kämpft mit Eifer und Herzblut für die Reform.

Allerdings ist in diesem Abstimmungskampf eine Schwäche Maurers erneut aufgefallen. Er hat einen Hang zu übertriebenen Aussagen, dramatischen Warnungen und flapsigen Sprüchen. Als er Parteipräsident war, zählte dies zu seinen Erfolgsfaktoren. Als Bundesrat hingegen redet sich Maurer gelegentlich selber in die Bredouille. Wer ihn früher über die desolate Ausrüstung der Armee sprechen hörte, musste meinen, unsere Soldaten seien in löchrigen Schuhen unterwegs.

Auch im Kampf um die Steuerreform trägt Maurer dick auf. Zu dick. In einem seiner zahlreichen Interviews behauptet er zum Beispiel, bei einem Nein gleise er «am nächsten Tag ein Sparprogramm über mehrere Milliarden auf». Die Drohung ist so unglaubwürdig, dass sie wirkungslos verpufft oder im schlimmeren Fall kontraproduktiv ist. Die Stimm­berechtigten reagieren auf nichts so trotzig wie auf plumpe Angstmacherei.

In einem Fall schoss Maurer so weit über das Ziel hinaus, dass es gefährlich werden kann. Er sagte, bei einem Nein werde es drei oder eher vier Jahre dauern, bis der Bundesrat eine Neuauflage der Reform ins Parlament bringe. Diese Aussage ist geradezu fahrlässig. Wenn Maurer recht hätte, würde es inklusive Parlamentsdebatte gut und gern sechs Jahre dauern, bis eine neue Reform an die Urne käme.

Das wäre für die Schweiz als Firmenstandort eine mittlere Katastrophe. Die internationalen Unternehmen, deren Steuerprivilegien mit der Reform ab­geschafft werden müssen, hätten auf Jahre hinaus null Planungssicherheit über ihre künftige Steuerbelastung. Und der Schweiz drohten wieder schwarze und graue Listen der OECD oder der EU.

Wenn der Finanzminister höchst­persönlich vor einem solchen Horror­szenario warnt, wird das die Chefs be­troffener Unternehmen weiter ver­unsichern. Gleichzeitig schrecken diese Aussagen ausländische Firmen ab, die sich überlegen, in die Schweiz zu ziehen. Maurers unbedachte Behauptung ist umso ärgerlicher, als sie unrealistisch ist. Bei einem Nein darf man von Bundesrat und Parlament erwarten, dass sie sich in vernünftiger Zeit zusammenraufen.

Die Abstimmung vom Sonntag wird für Ueli Maurer zum ultimativen Stresstest, wenn er sie verliert. Dann muss er seine Behauptungen aus dem Abstimmungskampf als Erster vergessen und zügig einen neuen Anlauf aufgleisen. (Berner Zeitung)