Trump-Regierung drohte Swiss mit Landeverbot

Trotz gültigen US-Visums wurde die iranische ETH-Biologin Samira Asgari von der Swiss nicht nach Boston geflogen. Mit gutem Grund, wie sich jetzt zeigt: Die USA hätten dem Swiss-Flug die Landeerlaubnis nicht erteilt, wie «Politico» schreibt. Zudem wäre gegen die Schweizer Fluggesellschaft eine Busse von 50'000 Dollar ausgesprochen worden.

Ein US-Beamter sprach gegenüber Asgari persönlich einen Einreisebann aus, als diese am letzten Samstag von Frankfurt aus versuchte, nach Boston zu fliegen. Auch der zweite Versuch ab Zürich vom Dienstag mit Swiss blieb erfolglos. Die Zoll- und Grenzschutzbehörde der USA erteilte keine Bewilligung. Swiss liess ausrichten, dass ihr geraten wurde, die Forscherin nicht an Bord zu lassen. Obwohl das Bundesgericht für Massachusetts entschieden hat, dass vom Einreisestopp betroffene Staatsangehörige wie dem Iran einreisen dürfen, sollten sie gültige Reisedokumente haben.

Die 30-jährige Iranerin forscht seit fünf Jahren als Bioinformatikerin an der EPFL in Lausanne. Sie hat für ihre Arbeit bereits mehrere Auszeichnungen erhalten. Sie wollte an der Medical School der Harvard-Universität in Boston forschen.

Everybody is arguing whether or not it is a BAN. Call it what you want, it is about keeping bad people (with bad intentions) out of country!