Ticketverkäufer mit fiesen Maschen

Tipps, um sich vor Betrug zu schützen

1. Immer die Website überprüfen.

Der sicherste Weg, um an ein Ticket zu kommen, führt über die offiziellen Vorverkaufsstellen. In der Schweiz sind dies in der Regel Ticketcorner und Starticket. Oft ist auf der Website des Veranstalters oder Künstlers angegeben, über welche Stelle der offizielle Verkauf der Tickets läuft. Stösst man im Internet auf eine Anbieter-Website, mit der man nicht vertraut ist, sollte man vor einem Ticketkauf googeln, wer Betreiber der Internetseite ist und ob Berichte oder gar Warnungen von Behörden existieren. Es ist ebenfalls ratsam, auf der Anbieter-Website nachzuschauen, ob man bei Problemen, die Betreiber kontaktieren kann.



2. Ticket, Preis und Verkäuferprofil überprüfen.

Bei Drittverkaufsplattformen sollte man besser auf solche zurückgreifen, die über ein Bewertungs- und Kontaktsystem verfügen, wie zum Beispiel Ricardo. Es ist sinnvoll zu prüfen, ob man den Verkäufer kontaktieren kann. Sollte das Ticket mit einem Namen personalisiert sein, besteht Gefahr, keinen Einlass zu erhalten. Bevor man zugreift, am besten Preise mit anderen Anbietern vergleichen. Weicht der Preis zu stark ab vom Originalpreis, sollte man am besten die Finger davon lassen. Vorsicht ist bei Tickets geboten, die noch nicht im Vorverkauf erhältlich sind. Schwarzmarkthändler bieten auch Tickets an, die sie selbst noch gar nicht haben. Wenn man auf ein Angebot stösst, das nicht im offiziellen Vorverkauf erhältlich ist, stimmt etwas nicht.





3. Vorfälle dem Bund melden.

Beschwerden können auf der Website des Staatssekretariats für Wirtschaft unter der Rubrik Werbe- und Geschäftsmethoden“, unter „Beschwerde melden“, aufgegeben werden. sny