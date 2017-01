Steigt der Wohlstand mit tieferen Firmensteuern?

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) hat im Hinblick auf die Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform III untersucht, wie sich in Kantonen Steuersenkungen für Firmen auf die Einnahmen ausgewirkt haben. Dabei berücksichtigte er Deutschschweizer Kantone, in denen sich die Gewinnsteuern auf mindestens 25 Millionen Franken belaufen. Das sind die sechs Kantone Graubünden, Luzern, Schaffhausen, Schwyz, St. Gallen und Thurgau.

Der SGB beobachtete, wie sich die Erträge aus Firmensteuern in den ersten vier bis sieben Jahren nach der Steuersenkung entwickelten. Das Fazit: Mit Ausnahme von Thurgau stiegen die Einnahmen nicht mehr auf das ursprüngliche Niveau. Im Kanton Thurgau macht der SGB besondere Effekte geltend: Stadler Rail habe in den Jahren 2010 und 2011 seinen Umsatz stark steigern können, was entscheidend zum Anstieg beigetragen habe.

Angesichts dieser Resultate warnt Daniel Lampart, Sekretariatsleiter und Chefökonom des SGB, vor übertriebenen Erwartungen: «Die mit der Unternehmenssteuerreform III verbundenen Ertragsausfälle sind derart hoch, dass die Kantone diese nicht mehr kompensieren können.» Er befürchtet, dass die öffentliche Hand wegen der Reform Leistungen abbauen wird oder Privathaushalte mehr Steuern zahlen müssen.

Die Steuerverwaltung des Kantons Luzern beurteilt das anders als Lampart. Die Steuerbelastung für Unternehmen ist nirgendwo in der Schweiz so tief wie in Luzern. 2011 hat der Kanton den Gewinnsteuertarif für juristische Personen halbiert. Und das obwohl schon 2008 Gewinn- und Kapitalsteuer für Unternehmen gesenkt worden waren.

Luzern nahm damit auf ehrgeizige Weise vorweg, was andere Kantone erst mit der Unternehmenssteuerreform III umsetzen. Auf internationalen Druck hin muss die Schweiz Steuerprivilegien abschaffen. Damit die betroffenen Firmen wegen der höheren Belastung nicht abwandern, sollen andere – international akzeptierte – Steuererleich­terungen eingeführt werden.

Laut Steuerbehörden zahlt sich die Tiefsteuerstrategie für Luzern aus. Während von 2000 bis 2009 unter dem Strich noch 14 Unternehmen abwanderten, kam es mit der tiefen Steuerbelastung zu einem starken Zuwachs. Selbst wenn Firmenschliessungen und Wegzüge eingerechnet werden, bleibt immer noch eine sehr positive Bilanz: Bei interkantonalen Sitzverlegungen konnte der Kanton 2012 einen Zuwanderungssaldo von 218 Firmen verzeichnen. 2013 lag das Saldoplus bei 204 Firmen und 2014 bei 186. Allein 2014 brachten die neuen Unternehmen 687 Millionen Franken Kapital nach Luzern. Gemäss Angaben der Kantonsbehörden sind das nationale Spitzenwerte. Zwischen 2009 und 2014 hat die Zahl der Firmen um 25 Prozent zugenommen.

Als Folge der Zuzüge entstanden mehrere Hundert neuer Arbeitsplätze, darunter auch für hoch qualifizierte Mitarbeiter. Damit wuchs die Zahl der Steuerzahler auch abgesehen von Unternehmen. Vor 2006 war auch diese Wanderungsbilanz negativ. Paul Furrer, Mediensprecher der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern, freut sich: «Bei juristischen wie bei natürlichen Personen lag der Zuwachs der Steuerkraft in den vergangenen Jahren über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt.»

Das Ziel, als Wirtschaftsstandort attraktiver zu werden, scheint rasch näherzurücken: In einer Studie der Credit Suisse rückte Luzern von Rang 17 im Jahr 2005 auf Rang 7 vor. Bei der UBS-Studie sogar auf Rang 5. Die Luzerner Wirtschaftsförderung und die Steuerbehörden stellen fest, dass Anfragen von international tätigen Steuerberatern in den letzten Jahren stark zugenommen haben. Luzern komme seit Einführung der Steuererleichterungen bei internationalen Standortentscheiden oft in die engere Wahl.

Bei der direkten Bundessteuer haben die Einnahmen von juristischen Personen im Kanton Luzern in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich zugenommen. Das hat auch einen positiven Einfluss auf die Luzerner Finanzen, weil der Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer von 36,4 auf 61,8 Millionen Franken gestiegen ist.

In der aktuellen Abstimmungskampagne warnen Gegner, dass Privathaushalte nach einem Ja mit höheren Steuern zur Kasse gebeten werden zur Kompensation der Ertragsausfälle bei den Unternehmen. Das war in Luzern nicht der Fall. Mit der Reform von 2008 wurden Privathaushalte im Kanton Luzern steuerlich entlastet. Rechnet man auch noch die Steuergesetzrevisionen von 2011 sowie von 2005 hinzu, entfielen rund drei Viertel der Steuerentlastungen von insgesamt 450 Millionen Franken auf natürliche Personen und ein Viertel auf Unternehmen. Wegen der vielen Steuererleichterungen waren auch Sparmassnahmen nötig: Zu reden gaben die um eine Woche verlängerten Schulferien im vergangenen Herbst.

Nicht nur Luzern, auch die Finanz- und Volkswirtschaftsdirektoren der anderen Kantone sind überzeugt, dass die Reform längerfristig zu mehr Wohlstand führt. Doch Lampart teilt die Zuversicht nicht: «Die Kantone räumen ein, dass es kurzfristig ­Ertragsausfälle gibt, doch sie verschätzen sich bei der mittelfristigen Ertragsentwicklung – das belegen unsere Zahlen.» Die optimistischen Annahmen hält er für «naiv». Und bei Luzern kritisiert er, dass die Steuerbehörden absolute Zahlen verwenden und damit den mit dem Wirtschaftswachstum verbundenen Anstieg ausblenden. Sonst wären die Werte schlechter.

