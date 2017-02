Statt Fluchtursachen werden Fluchtwege beseitigt

In der Debatte um Flüchtlinge und illegale Migranten aus Afrika sind sich fast alle Politiker einig: Um den Migrationsdruck zu dämpfen, müsse man die Fluchtursachen bekämpfen. Das klingt nach einem hehren Ansatz – und auf Anhieb auch plausibel: Die Lage in den afrikanischen Herkunftsländern soll mit fokussierter Entwicklungshilfe so verbessert werden, dass die Menschen dort bleiben oder dorthin zurückgeschickt werden können. Der Haken: Die Gleichung «Mehr Entwicklungshilfe = weniger Migranten» geht nicht auf.

Der Beweis dafür ist längst erbracht. Seit sechzig Jahren behandelt der Westen das afrikanische Problem mit der Finanzspritze. Rund 2 Billionen US-Dollar Entwicklungshilfe wurden dabei in den Kontinent gepumpt. Das hat zwar die humanitäre Not gelindert und durchaus Gutes bewirkt. Aber auf die Beine gekommen ist Afrika dadurch nicht. Die Fluchtgründe blieben fast überall bestehen.

Das Bevölkerungswachstum frisst vieles wieder weg. Vor allem aber bleibt die Wurzel des Übels: Die korrupten und autokratischen Regimes halten sich an der Macht. Und sie verweigern ihrer Bevölkerung weiterhin Bürger- und Freiheitsrechte, bieten keine Sicherheit, keine Partizipation, keine Perspektiven. Das sind die zentralen Fluchtgründe, die es zu beseitigen gälte.

Die Entwicklungshilfe kann das nicht leisten. Und der Politik fehlen dazu Wille, Zeit und Hebel. Bestes Beispiel: die neue Afrika-Politik der EU, bei der im Windschatten auch die Schweiz mitsegelt und mitzahlt. Soeben hat die EU auf ihrem Malta-Gipfel ein Massnahmenpaket verabschiedet, um die Mittelmeerroute abzuriegeln. Es ergänzt die milliardenschweren Programme und Projekte, die Europa auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 aufgegleist hat.

Sie alle zielen vorab auf rasche Resultate: weniger Migranten, mehr Rückschaffungen. Dafür arrangiert sich Brüssel mit den Machthabern nach dem Prinzip «Geld gegen Kooperation». Dagegen ist an sich nichts einzuwenden. Zumal Europa die Druckmittel ausgehen, seit China bedingungslos in Afrika investiert. Die Frage ist nur, wie weit die Europäer bei der Kooperation gehen.

Die Afrika-Pläne der EU gehen fraglos sehr weit. Als Modell dient der Deal mit der Türkei. Der ist zwar umstritten, weil er das menschliche Flüchtlingsdrama auf technokratische Logistik reduziert. Doch für die Politik zählt: Es kommen damit weniger Flüchtlinge. Vergessen geht, dass die EU bereits 2013 einen ähnlichen Deal mit den Türken hatte, bloss schlechter dotiert.

Den liess Ankara platzen, als der Migrationsdruck 2015 stieg. Erdogan öffnete die Grenzen und kassiert nun für seine Türsteherdienste neu 6 Milliarden Euro – vorläufig. Flüchtlingsstopp gegen Bares, die Erpressung hat funktioniert – und Afrikas Herrscher lernen daraus: Migranten sind eine profitable Verhandlungsmasse.

Sie wissen, was die Europäer hören wollen, und versprechen das Blaue vom Himmel – bessere Lebensbedingungen, Menschenrechte, gute Regierungsführung. Dabei haben afrikanische Regimes keinerlei Interesse daran, den Exodus zu stoppen: Die Migranten schicken jährlich über 60 Milliarden Franken aus dem Norden zurück in die Heimat.

Das ist für viele Staaten die wichtigste Devisenquelle – und zugleich direkte Entwicklungshilfe, die die Regierungen entlastet. Zudem sinkt der Reformdruck, wenn all jene verschwinden, die unzufrieden sind und es sich leisten können.

Wer zahlt, befiehlt – das gilt bei Migrationsdeals längst nicht mehr. Nirgends wird das deutlicher als im Khartum-Prozess, der Teil der neuen EU-Afrika-Politik ist. Die Schweiz ist unlängst Vollmitglied geworden. Gemeinsam mit der EU paktiert sie nun mit Staaten am Horn von Afrika, die mit UN-Sanktionen und Embargos belegt sind und Menschenrechte mit Füssen treten.

Geächtete Gewaltherrscher in Eritrea oder dem Sudan erhalten dabei nicht nur Hilfsgelder, ohne zuerst Bedingungen erfüllen zu müssen. Gestärkt und ausgerüstet werden vorab auch deren Staatsapparate: Polizei- und Sicherheitskräfte, Justiz, Grenzschutz – kurzum: Statt Fluchtursachen werden Fluchtwege beseitigt. Brüssel hat den Khartum-Prozess deshalb zur Geheimsache erklärt. Das belegen vertrauliche EU-Papiere.

Auch hierzulande schweigen die Behörden beharrlich. Selbst die zuständigen Kommissionen von National- und Ständerat tappen im Dunkeln. Dass Bern auch die neue Khartum-Vollmitgliedschaft stillschweigend vollzogen hat, stellt Eduard Gnesa nun in einem NZZ-Interview als Versehen dar.

Man unterstütze im Khartum-Prozess nicht «die bösen Diktatoren», versichert der Sonderbotschafter für Migration treuherzig. Vielmehr bilde man etwa Grenzbeamte im Asylrecht aus und kläre die Autokraten über die Schutzbedürftigkeit und die Rechte von Flüchtlingen auf: «Wir leisten Beiträge zum Aufbau von nachhaltigen Institutionen, welche die Grundbedürfnisse der Bevölkerung befriedigen können.»

Ist Gnesa so ahnungslos, oder tut er nur so? Und warum informiert der Bund bei so viel Harmlosigkeit und lauter hehren Absichten dann nicht einfach über die Khartum-Projekte und die Rolle der Schweiz?

Wer der Meinung ist, Moral habe in der Politik nichts verloren, wird sich an all dem nicht stören und von realpolitischer Notwendigkeit sprechen: Lieber dubiose Deals mit Despoten als noch mehr Migranten. Das ist zynisch, aber immerhin eine klare Haltung.

Blosse Heuchelei ist dagegen, was der Bundesrat tut: Moralisch korrekt distanziert er sich offiziell von Afrikas Diktaturen. Zugleich kooperiert er aber insgeheim und versteckt hinter dem Rücken der EU eng mit ihnen. Mehr Ehrlichkeit ist wohl zu viel verlangt. Absolut zwingend ist aber Transparenz. Nur so können Parlament und Öffentlichkeit entscheiden, ob hier der Zweck die Mittel heiligt. (Berner Zeitung)