Schweizer Bürger rüsten auf

Immer mehr Menschen im Kanton Bern haben offenbar das Bedürfnis, eine Waffe zu besitzen. Das lässt jedenfalls die Zahl der letztes Jahr kantonsweit aus­gestellten Waffenerwerbscheine vermuten. Insgesamt stellte die zuständige Stelle bei der Kantonspolizei letztes Jahr 4492 Waffenerwerbsscheine aus, wie die Behörde auf Anfrage dieser Zeitung bekannt gibt. Das sind 27 Prozent mehr als letztes Jahr. Bereits seit 2014 nimmt die Zahl der im Kanton Bern ausgestellten Waffenerwerbsscheine zu.

Grafik BB/ Quelle Kapo Bern

Insgesamt sind im kantonalen Waffenregister rund 60 000 Schusswaffen registriert. Es ist allerdings davon auszugehen, dass dort längst nicht alle Waffen erfasst sind. Die Kantonspolizei Bern registriert den Erwerb von Waffen erst seit 2005.

Trend seit 2014

Der Kanton Bern liegt mit der ­Zunahme im Trend. 2015 ist schweizweit eine rekordhohe Zahl von 29 146 Gesuchen für Waffenerwerbscheine eingegangen. Das waren 29 Prozent mehr als 2014.

Nun scheint sich der Trend fortzusetzen: Seit Anfang Jahr wurde bereits in mindestens sechs Kantonen die Zahl der 2016 eingegangenen Gesuche für ei­nen Waffenerwerbsschein pu­blik: In allen sechs Kantonen ­haben die Behörden eine Zunahme von mindestens 20 Prozent gegenüber 2015 registriert. Im Kanton Zürich etwa beträgt die Zunahme 30 und im Kanton Aargau sogar 40 Prozent.

Angst vor Terror?

Warum legen sich die Schweizer Bürger plötzlich mehr Waffen zu? Ein naheliegendes Motiv ist die Angst vor dem weltweit allgegenwärtigen Terror. Die Polizei im Kanton Thurgau glaubt indessen nicht an diese These: Er glaube nicht, dass der Trend zu mehr Waffenscheinen auf die «wachsende Angst in der Bevölkerung» zurückzuführen sei, sagt der Thurgauer Polizeisprecher Andy Theler.

Ich glaube nicht, dass der Trend auf wachsende Angst in der Bevölkerung zurückzuführen ist.»



Andy Theler

Sprecher der Kantonspolizei

Thurgau

Hauptgrund für die Zunahme dürften laut Theler vielmehr Änderungen des Waffenrechts in den letzten Jahren sowie ein neuer Trend im Schiesssport sein. Anders sieht man es im Kanton Appenzell Ausserrhoden: Die Zunahme der Zahl der Waffengesuche hänge unter anderem «mit dem allgemeinen Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zusammen», sagt Beat Sprecher, Chef der Sicherheitspolizei Appenzell Ausserrhoden, jüngst gegenüber der Zeitung «Schweiz am Sonntag».

Die Berner Kantonspolizei gibt sich hingegen zurückhaltend: «Bei uns werden die Erwerbsgründe für Anträge von Waffenerwerbsscheinen nicht statistisch erfasst», sagt die Berner Polizeisprecherin Jolanda Egger. Deshalb lassen sich laut Egger die Gründe für die Anträge von Waffenerwerbsscheinen nicht bestimmen. Diesbezügliche Aussagen wären laut der Sprecherin reine Spekulationen.

Waffen freiwillig vernichtet

Immerhin gab es im Kanton Bern in den vergangenen Jahren auch einen gegenläufigen Trend: Zwischen 2010 und 2015 gaben 3200 Berner im Rahmen einer frei­willigen Rücksammelaktion ihre Waffen zur Vernichtung dem VBS zurück. (Berner Zeitung)