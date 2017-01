Peking-Operette auf dem Dach Europas

In chinesischen Dimensionen ist die Schweiz bevölkerungsmässig eine Stadt. Dafür nimmt sich Chinas Staatspräsident Xi Jinping reichlich Zeit. Nach dem Staatsbesuch in Bern eröffnet der Parteichef der Kommunisten heute das Weltwirtschaftsforum in Davos, dann besucht er das Olympische Komitee in Lausanne und die Weltgesundheitsorganisation in Genf. Für ihn sind das vier Fliegen mit einer Klappe.

In einem langen Gastbeitrag in der NZZ anerkennt Chinas Staats- und Parteichef die Qualitäten der Schweiz und würdigt das Potenzial der gegenseitigen Beziehungen. Xi zitiert unseren Literaturnobelpreis-Träger Carl Spitteler und singt ein Loblied auf «die Freundschaft, die die Völker beider Länder füreinander hegen» und den «Respekt beider Seiten vor der Gesellschaftsordnung und dem Entwicklungsweg, die der Partner gewählt hat».

Der Staatsbesuch aus dem Reich der Mitte fällt geopolitisch in eine heikle Phase. In wenigen Tagen wird in Washington Donald Trump vereidigt. Der neue US-Präsident hat sich Protektionismus auf die Fahne geschrieben, er ist gegen Freihandelsabkommen, man rechnet mit harten Vorgehen gegen chinesische Handelspraktiken.

Doch China wird seine globale Einkaufstour unbeirrt anderswo fortsetzen. Investiert wird in die Auto- und die Pharmaindustrie, in Infrastrukturprojekte, in Fussballklubs und Hotels. In Deutschland und in Grossbritannien, in Frankreich und in Schweden schwankt man zwischen Genugtuung über gerettete Arbeitsplätze und Argwohn, dass man an Einfluss verliert und China längerfristig Know-how abziehen wird.

Hinter chinesischen Investoren stehen Partei und Staat. Peking peilt die technologische Weltmarktführung in diversen Schlüsselbranchen an. Trumps Unberechenbarkeit und die Unsicherheit, die er verbreitet, sieht China auch als Chance, weltpolitisch an Einfluss zu gewinnen.

Wirtschaftlich ist China auch in Afrika, Zentralasien und Lateinamerika auf dem Vormarsch.Die Schweiz spielt bei dieser chinesischen Strategie eine Schlüsselrolle.

Das 2013 unterzeichnete und 2014 in Kraft gesetzte Freihandelsabkommen – das erste in Europa – hat für China Symbolcharakter. Damals besuchte Premier Li Keqiang die Schweiz auf seiner ersten Auslandreise, gleich fünf Bundesräte bereisten in jenem Jahr China. Letztes Jahr wurde Johann Schneider-Ammann samt Wirtschaftsdelegation mit allen Ehren in Peking empfangen.

Xis Staatsbesuch ist da die Krönung. Im NZZ-Gastbeitrag schwärmt er von der Schweiz, dem «Dach Europas». Tibet, das «Dach der Welt», erwähnt er nicht.

Die Tibeter, deren grösste europäische Exilgemeinde in der Schweiz lebt, sind nicht die einzige Minderheit, die unter der chinesischen Herrschaft leidet. Bis Februar müssen die Bewohner der Provinz Xinjiang – und damit die muslimische Minderheit der Uiguren – ihre Pässe abgeben.

Nach wie vor werden nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen mehr als vier Millionen Menschen in Zwangsarbeitslagern ausgebeutet. Das alles fehlt in der offiziellen Pekinger Opernkulisse in Bern. Der Markt macht die Musik. Pragmatisch und geschäftstüchtig, das ist 2017 der gemeinsame helvetisch-chinesische Nenner.

Für China ist die Schweiz ein wichtiger Testmarkt, eine Art Feldversuch in Europa. Für die Schweizer Wirtschaft strahlt das Wachstumspotenzial der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus.

Gedämpft werden die Erwartungen drei Jahre nach Inkrafttreten des Freihandelsabkommens durch die bisherigen ernüchternden Erfahrungen, gerade für kleine Firmen stellt die Bürokratie eine hohe Hürde dar.

Vielleicht kommt der durchschlagende Erfolg in China ja noch, gefragt ist ein langer Atem. Jenseits von Zukunftsmusik und Luftschlössern aber ist das Gesamthandelsvolumen der Schweiz mit China heute und real kleiner als beispielsweise jenes mit Italien.

