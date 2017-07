ÖV schafft 9-Uhr-Karte Ende Jahr ab

Perronanzeiger

Die SBB führen eine neue Generation von Perronanzeigern ein. Damit sollen Kunden besser und gezielter über die Situation im Bahnbetrieb informiert werden. Am Donnerstag wurden die ersten Anzeiger in Freiburg installiert. Der neue Bildschirm ist in zwei Abschnitte unterteilt: Der linke Teil mit Abfahrtszeit und End­station bleibt statisch. Auf der rechten Seite wechseln sich zwei bis vier verschiedene Anzeigen alle rund 15 Sekunden ab. Dazu zählen Informationen zu Zwischenhalten, Zugformation – in welchem Sektor ist der Familienwagen? – und Hinweise zu alternativen Verbindungen bei Zugausfall. Auch Gleisänderungen werden angezeigt, was hörbehinderten Menschen zugutekommen soll.



Hersteller der neuen Perronanzeiger ist die deutsche Funkwerk AG. Die digitalen Geräte werden nach und nach die mechanischen Fallblattanzeiger ersetzen, von denen es schweizweit noch 800 gibt. Die übrigen Bildschirme mit LCD-Technologie sollen am ­Ende ihrer Lebensdauer ersetzt werden. In einer ersten Phase wollen die SBB bis Ende 2018 auf der West-Ost-Achse 180 neue Anzeiger installieren. Die Beschaffungskosten seien 30 bis 45 Prozent tiefer als bei Fallblattgeräten, teilten die SBB mit, ohne den Kaufpreis zu nennen. Auch die Betriebskosten seien tiefer, hiess es. sda/jw