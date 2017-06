Nun kommen auch die Bauern unter Druck

Plus 100 Millionen Franken: Dies ist unter dem Strich das Ergebnis des Budgets 2018, welches der Bundesrat am Mittwoch präsentiert hat. Das ist bei Gesamtausgaben von 72 Milliarden Franken nicht mehr als eine schwarze Null. Doch das reicht aus, um die zwingenden Vorgaben der Schuldenbremse einzuhalten.

Armee, AHV, Autos

Um dieses Ziel zu erreichen, musste der Bundesrat diverse Kürzungen verfügen, mit denen er zum Teil nur das Ausgabenwachstum drosselt – zum Teil aber auch ­echte Einsparungen vornimmt. Letzteres gilt zum Beispiel für die Landwirtschaft. Für sie sollen insgesamt noch 3,6 Milliarden Franken bereitstehen, 100 Millionen weniger als 2017. Damit sind die Bauern mit einem Minus von 3 Prozent die grössten Verlierer. Für sie ist es ein schwacher Trost, dass der Bundesrat für die Kürzung technisch logische Gründe nennt: Er will damit die Entwicklung des Agrarbudgets an die unerwartet tiefe Teuerung anpassen.

Bisher konnte die Bauernlobby solche Kürzungen stets verhindern. Dieses Jahr könnte das schwieriger werden, da der Spielraum mit den stark steigenden Ausgaben für die Armee, den Verkehr und – falls die Renten­reform an der Urne eine Mehrheit findet – die AHV arg schrumpft. Die Bauern werden Mühe haben, andere «Spar­opfer» zu finden. Als solches fungierte früher etwa die Entwicklungs­zusammenarbeit. Doch just hier sieht der Bundesrat nun schon von sich aus grosse Einschnitte vor, die über die reine Anpassung an die Teuerung hinausgehen.

Wie eng das Korsett ist, zeigt sich auch im Bereich Bildung und Forschung, den Bundesrat und Parlament in den letzten Jahren reichlich wachsen liessen. Damit ist Schluss: Der Bundesrat lässt das Bildungsbudget mit einem Plus von 0,2 Prozent stagnieren. Die Hochschulen setzen sich bereits zur Wehr (wir berichteten).

Ab- und Ausbau parallel

Auch die Verwaltung soll sparen: Der Bundesrat führt hier die Kürzungen fort, die die Bürgerlichen in der letzten Budgetdebatte kurzfristig gegen erbitterten ­Widerstand der Personalverbände beschlossen hatten. Doch der Bundesrat nimmt bei den Seinen nicht nur, sondern er gibt auch: Er will in der Verwaltung 180 neue Vollzeitstellen schaffen (siehe Box). (Berner Zeitung)