Nun doch: «Vereinzelte» Kündigungen beim Bund

«Entlassen wird niemand», verkündete Finanzminister Ueli Maurer (SVP) Mitte Dezember via «SonntagsBlick» im Brustton der Überzeugung. Soeben hatte das Parlament beschlossen, wie das Bundesbudget 2017 aussehen soll. Eine Allianz aus SVP, FDP und BDP hatte unter anderem verfügt, dass der Bund für das Personal 50 Millionen Franken weniger ausgeben darf als vom Bundesrat geplant.

Die gesamten Personalausgaben des Bundes belaufen sich auf 5,7 Milliarden, davon macht die Kürzung rund 0,9 Prozent aus.Was die Folgen des Sparverdikts sind, ist immer noch unklar, da das Parlament bewusst offenliess, wo und wie der Bund we­niger ausgeben soll. Bundesrat Maurer seinerseits sagte damals im Interview: «Das können wir auffangen, indem wir unter anderem 2017 einige Stellen vorübergehend nicht neu besetzen.»

Protest der Personalverbände

So einfach wird es nun offenbar doch nicht. Ueli Maurer rechnet inzwischen damit, dass es in ­seinem eigenen Departement «möglicherweise zu einigen Kündigungen kommen kann», wie er am Donnerstag einigermassen vage ge­genüber Radio SRF erklärte. Eine Entlassungswelle gebe es sicher nicht, sondern «im Einzelfall da und dort» eine Kündigung. Zu den anderen Departementen könne er noch nichts sagen.

Maurer nannte zwei Gründe für seine neue Einschätzung. Zum einen ist es nur mit einem echten Stellenabbau möglich, die Kürzungen wenigstens teilweise so umzusetzen, dass sie den ­Bundeshaushalt dauerhaft – auch in den Jahren nach 2017 – ent­lasten. Zum anderen soll dies auch dazu beitragen, den Spielraum für künftige Lohnerhöhungen zu vergrössern.

Die Verbände des Bundes­personals reagierten am Donnerstag empört auf die neuen Aussagen von Maurer und drohten prompt mit Kampfmassnahmen.

Das Wachstum ist gestoppt

Die Zahl der Vollzeitstellen beim Bund ist von 2010 bis 2015 von 33 300 auf 34 900 Vollzeitpensen gewachsen, die Personalausgaben von 4,7 auf 5,3 Milliarden Franken. Beim Bund werden jährlich insgesamt über 2000 Stellen frei, vor allem durch Pensionierungen und Stellenwechsel. Die beschlossene Kürzung entspricht umgerechnet rund 370 Stellen.

In letzter Zeit ist der Bund allerdings unter dem Druck des Parlaments beim Personal auf die Bremse getreten. So gehen die Personalausgaben 2017 im Vergleich zum Vorjahr erstmals leicht zurück, wenn man Sonderfaktoren ausblendet. Trotzdem schaffte es der Bundesrat nicht, die Sparziele voll umzusetzen. Er begründete dies mit notwendigen neuen Stellen in den Be­reichen Sicherheit und Asyl. (Berner Zeitung)