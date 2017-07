Künftig zahlen Sie bei den SBB erst nach der Fahrt

Basis des Versuchs ist die Handy-App «lezzgo», die bereits in einzelnen Verbünden im Einsatz ist. Für den schweizweiten Test wurde sie zu «lezzgoPlus» erweitert. Die App erfasst die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Reisende können somit am Ende des Tages nach dem Prinzip des «Post Price Ticketings» (PTT) bezahlen, wie die drei Verkehrsunternehmen am Dienstag mitteilten.

Diese garantieren den Nutzerinnen und Nutzern eine einheitliche Preisberechnung. Alle Fahrgäste sollen für dieselben Strecken auch denselben Preis bezahlen. Die Berechnung erfolgt nach den heute gültigen Tarifregeln im Hintergrund.

Test startet mit 200

Am Test können sich rund 200 Personen beteiligen. Interessierte können sich über die Website www.lezzgo.ch/plus anmelden. Die «lezzgoPlus»-App ist während der Testphase nur für iOS-Smartphones erhältlich.

Der Test «bildet die Basis für die möglichen nächsten Schritte zur Einführung», wie es weiter heisst. Fernziel ist, dass sich der getestete Standard von BLS, SBB und Postauto branchenweit durchsetzt. (oli/sda)