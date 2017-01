Kirschblüten-Guru offenbar gestorben

Der umstrittene Arzt und Sekten-Chef Samuel Widmer ist laut «Blick» am Mittwoch im Alter von 69 Jahren an einem Herzversagen gestorben. Die Zeitung beruft sich auf den Verlag Nachtschatten, in dem Schriften des Gurus erschienen sind. Wikipedia gibt ebenfalls den 18. Januar 2017 als Todesdatum an.

«Gute Reise und Danke für Deinen Pionier-Einsatz für die psycholytische Therapie», schreibt der Nachtschatten-Verlag auf Facebook. Widmer führte die umstrittene Kirschblüten-Gemeinschaft in Lüsslingen, welche von ehemaligen Anhängern als Sekte bezeichnet wird.

