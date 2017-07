«Ich könnte mir vorstellen, Carlos zu beschäftigen»

Für SVP-Nationalrat Thomas Burgherr ist klar: Die Justiz hat im Fall Carlos versagt. «Es ist einfach nur peinlich, wie sich die Justiz auf der Nase rumtrampeln lässt», schreibt er auf Facebook. Auch die Lösung hätte er parat. «Dieser junge Mann sollte hart arbeiten (...) Ich könnte mir durchaus vorstellen, Carlos zu beschäftigen.» Der Aargauer SVP-Mann betreibt eine Zimmerei. Könnte da ein junger Gewalttäter tatsächlich beschäftigt werden?

Als die «Aargauer Zeitung» nachhakt, relativiert er. «Ich meine das symbolhaft.» In der heutigen Situation wäre eine Anstellung von Carlos nicht mehr möglich. «Er ist ein gefährlicher Mensch geworden.» Er ergänzt: «Ich gehe davon aus, dass er die Veranlagung schon immer hatte, doch wenn man mit ihm richtig umgegangen wäre, wäre das aus meiner Sicht anders herausgekommen.»

Mit dem Post habe er aufzeigen wollen, dass «die Wirtschaft Hand bieten kann, auch bei solchen Problemfällen.» Burgherr spricht offenbar aus Erfahrung. Er nennt ein Beispiel eines Brasilianers, der «in kürzester Zeit ein besserer Mensch geworden ist». Der junge Mann erhielt durch die Anstellung in Burgherrs Firma wieder einen «Tagesablauf, einen Lebensinhalt und auch tägliche Bestätigung». Das sei wichtig für ihn gewesen.

Aufseher angegriffen

Wie würde sich Burgherr im Fall Carlos entscheiden – Verwahrung oder ihn arbeiten lassen? «Es müsste Richtung Arbeit gehen.» Zuerst müsste aber das Gespräch gesucht werden, um zu schauen, wie Carlos auf die Ideen reagiere.

Die Wirtschaft kann Hand bieten: Thomas Burgherr. (Bild: Keystone)

Carlos hat in den letzten Tagen wieder für Schlagzeilen gesorgt. Er hat kürzlich in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf ZH mehrere Aufseher angegriffen. Einer wurde dabei verletzt.

Der 21-Jährige sitzt in der Pöschwies eine 18-monatige Freiheitsstrafe ab. Das Bezirksgericht Zürich hatte ihn im März wegen versuchter schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen. (woz)