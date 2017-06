Fallschirmspringer stürzt auf Strasse und stirbt

Am Donnerstagabend ist es in der Nähe des Flughafens Locarno-Magadino im Tessin zu einem schweren Unfall zweier Fallschirmspringer gekommen. Wie «tio.ch» berichtet, kamen sich anscheinend zunächst zwei Fallschirmspringer in der Luft in die Quere. Mindestens einer der beiden hatte nach dem Zusammenstoss Probleme mit seinem Hauptschirm. Auch sein Notfallschirm habe sich nicht richtig geöffnet und er knallte auf eine Strasse. Dort wurde er von einem Auto erfasst, wie «tio.ch» und «RSI» übereinstimmend berichten.

Ein Leser-Reporter des «Blick» sah, wie ein Notarzt versuchte den Schwerverletzten zu reanimieren. «So wie ich das gesehen habe, versuchte er es nur wenige Minuten.» Gemäss einem Fotografen von Ti-Press und «RSI» ist der Fallschirmspringer verstorben.

Der zweite Fallschirmspringer konnte anscheinend sicher landen, wie «La Regione» berichtet.

