Fall des Oberfeldarztes zieht sich in die Länge

Das Rätselraten kann weitergehen: Vor zwei Wochen war der in Bolligen bei Bern lebende Oberfeldarzt Andreas Stettbacher (54), ein Berufsmilitär und Zweisterngeneral, mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Das Verteidigungsdepartement (VBS) von Bundesrat Guy Parmelin (SVP) hatte bei der Bundesanwaltschaft eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Vermögensdelikte und Amtspflichtsverletzungen eingereicht. Details gab das VBS keine bekannt.

Seither wird spekuliert, was dem Spitzenmilitär zur Last gelegt wird. Diese Spekulationen dürften nun noch ein paar Monate weitergehen. Wie die «Aargauer Zeitung» am Freitag unter Berufung auf eine VBS-interne Quelle schrieb, soll die Bundesanwaltschaft zum Schluss gekommen sein, dass die Stett­bacher zur Last gelegten angeb­lichen Verfehlungen ein ­­Bun­desstrafverfahren nicht rechtfertigten.

Zuerst abklären

Allenfalls könnte die Militärjustiz zuständig sein. Grundsätzlich gilt: Begeht ein Berufsmilitär ein Delikt während des Dienstes, ist es Sache der Militärjustiz. Geschieht es ausserhalb der beruf­lichen Tätigkeit, sind die zivilen Strafbehörden für den Fall zuständig.

Die Militärjustiz muss gemäss «Aargauer Zeitung» zuerst weitere Abklärungen vornehmen, will aber «im ersten Quartal 2017» Klarheit darüber haben, ob der Fall Stettbacher in ihren Kompetenzbereich fällt. Mindestens bis dahin wird diffus bleiben, was Stettbacher, für den die Unschuldsvermutung gilt, genau vorgeworfen wird.

In den Medien kursieren verschiedene Hypothesen. Eine lautet, Stettbacher sei ein eher nachlässiger Bürokrat und es soll zu Unregelmässigkeiten bei Spesen­abrechnungen gekommen sein. Eine Rolle soll zudem spielen, dass Stettbacher in Divisionär Thomas Kaiser seit 2015 einen Vorgesetzten hat, der aufsässig kontrolliert.

Erfahrung in Südafrika

Zivil arbeitete Stettbacher gemäss «Blick» früher in Südafrika als Chefarzt. Offenbar war er bis 2012 auch an einer Importfirma für südafrikanischen Wein beteiligt. Stettbacher äusserte sich bis jetzt nicht ausführlich in den Medien. Von den Vorwürfen gegen ihn zeigte er sich völlig überrascht. (Berner Zeitung)