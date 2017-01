Was geschieht mit dem Geld, das der Bund künftig den Bauern als Ersatz für das Schoggigesetz ­direkt auszahlt? FDP und BDP möchten Garantien, dass die 68 Millionen Franken pro Jahr tatsächlich Exporte verbilligen und nicht im privaten Portemonnaie der Bauern landen. Darauf pocht sie in ihrer Vernehmlassungs­antwort zur geplanten Nachfolgeregelung des Schoggigesetzes.

Dort liegt tatsächlich ein Knackpunkt, wie Stefan Kohler, Geschäftsführer der Branchenorganisation Milch (BOM), eingesteht: «Das beschäftigt uns sehr.» Die BOM, in der alle Beteiligten vom Bauern über den Käser, den Industriebetrieb bis zum Detailhändler vertreten sind, habe aber eine gute Lösung erarbeitet.

«95 bis 97 Prozent des Geldes können wir so garantiert dem eigent­lichen Zweck zuführen», sagt er. Die rund drei Rappen pro Liter, die ein Bauer für Molkereimilch zusätzlich erhalten soll, werden gleich beim Verkauf an den Abnehmer abgezogen. Laut Kohler müssten dieser dann einem Treuhänder Einblick in ihre Buchhaltung gewähren.

Wer einem Betrieb Milch liefert, der nicht BOM-Mitglied ist und dennoch Molkereiprodukte herstellt, kann theoretisch kneifen. «Dazu gehören einige Käsereien», erläutert Kohler.

Die neue Lösung wurde bisher vom BOM-Vorstand verabschiedet. Definitiv im Trockenen wird sie sein, wenn ihr an der BOM-Delegiertenversammlung sowohl die Produzenten, wie auch in einer separaten Abstimmung die Käser, die Industrie und die Detailhändler mit einer Dreiviertelmehrheit zustimmen.

Weil beim Getreide nur wenige Käufer auftreten, ist das Problem dort einfacher zu handhaben.

Betroffen von der Nachfolge­regelung zum Schoggigesetz sind fast 7 Prozent der in der Schweiz gemolkenen Milch und etwa 11 Prozent des Schweizer Getreides. Exportiert werden nicht Rohstoffe. Diese werden zuerst zu ­Lebensmitteln verarbeitet und dann exportiert. Da einheimische Rohstoffe teurer sind als ausländische, wäre der Preis der Produkte nicht wettbewerbsfähig.

Darum gleicht der Bund heute im Rahmen des Schoggigesetzes die Preisdifferenz teilweise aus. Die WTO verbietet dies nun per Ende 20121. Ohne Ersatzlösung würden Ausfälle drohen. Je nach Region träfe dies die Bauern hart. Rund um die Nestlé-Fabrik in ­Konolfingen beispielsweise fliesst ein Grossteil der Milch in den ­Export. (Berner Zeitung)