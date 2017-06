Entwicklungshilfe im Abwärtsstrudel

Schweizer Hilfswerke be­treiben Fundraising mit Bettelbriefen, in denen Frauen und Kinder auf dem Land abgebildet sind. Die Botschaft: Hier wird Menschen unter die Arme gegriffen. Und nun hadern die Hilfswerke damit, dass die Öffentlichkeit ein veraltetes Bild von ihrer Tätigkeit hat.

Das müsse sich ändern, ist das Fazit einer Retraite am Vierwaldstättersee der Lobbyorganisation Al­liance Sud. Eine magere Antwort auf die gegenwärtige Krise, die nun zuschlägt. Noch vor der ­Sommerpause präsentiert der Bundesrat das Budget für 2018. Eingeweihte Kreise rechnen mit «massiven Einschnitten» bei der Entwicklungshilfe.

Darum steckten die sechs Geschäftsführer der Trägerhilfswerke und Vertreter der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) auf der Hotelterrasse besorgt die Köpfe zusammen und hielten Kriegsrat. Die Gewitterwolken, die sich über ihnen zusammenbrauten, passten gut.

An der falschen Wahrnehmung sind die Hilfswerke selber schuld. Und dazu, die Politik vom Sparen abzuhalten, müssen triftige Argumente her und nicht bloss ein Facelifting. Heute fliessen pro Jahr mehr als 2,5 Milliarden Franken in diverse bilaterale und multilaterale Projekte, etwa 500 Millionen davon in Form von Spenden, der Rest als Beiträge der öffentlichen Hand.

Verwaltet werden Letztere zum grösseren Teil durch die Deza. Im Parlament sank in letzter Zeit das Verständnis und damit die Bereitschaft, den bisherigen Kurs weiterzuverfolgen: 2016 bewilligte es nur unter Murren noch einmal eine Aufstockung des vierjährigen Rahmenkredits.

Wie in anderen entwickelten Staaten wachsen die Zweifel an der Wirksamkeit, nicht zuletzt, weil Afrika und der Nahe Osten aus den Fugen geraten. Die ak­tuelle Flüchtlingskrise verschob den Fokus der Politik auf die Mi­gration. Mittlerweile fliessen in der Schweiz 20 Prozent der Mittel, die sie bei der OECD als En­gagement für die internationale Zusammenarbeit angibt, in die Betreuung von Flüchtlingen im Inland.

Derweil verzetteln sich die Schweizer Akteure in zu viele Projekte mit zu vielen Zielen in zu vielen Ländern. Es braucht nicht über hundert Hilfswerke, die zum Teil aus bloss einem Programm bestehen. Jener Organisation, die den Lead übernehmen könnte, der Deza, fehlt die Kraft dazu. Sie ist paralysiert wegen Sparaufträgen und der Vereinnahmung durch das Aussenministerium. Letzteres verhindert aus wirtschaftspolitischen Gründen sogar den Ausstieg aus einigen Staaten, konkret etwa aus Kasachstan.

Akzente, die die Deza initiiert, verpuffen dagegen, wie jener der Jahreskonferenz zur Schweizer Entwicklungszusammenarbeit zum Thema «Berufsbildung schafft Perspektiven», die man am Freitag zusammen mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft in Lausanne veranstaltete. Be­rufsbildung taugt ebenso wenig als Strategie wie korrigierte Bilder in der öffentlichen Wahr­nehmung.

Sie ist ein Tropfen auf den heissen Stein, angesichts der Tatsache, dass 85 Prozent des künftigen Bevölkerungswachstums in Afrika und Asien statt­finden werden und mancherorts schon heute die Hälfte der Jungen arbeitslos ist. Zudem verschiebt sich die Armut zunehmend in Städte.

Die Politik erwartet jetzt einen nachweisbaren Beitrag zur Eindämmung der Migration von der Entwicklungszusammenarbeit. Wer diesem kaum zu erfüllenden Auftrag etwas entgegensetzen will, muss aktiver agieren. Bisher ist jedoch niemand in Sicht, der eine glaubwürdige, inhaltliche Alternative zu bieten hätte.

Sie könnte sich erstens an der Eindämmung der Folgen des Klimawandels orientieren. Zweitens wäre eine Fokussierung auf Afrika und den Nahen Osten nötig. Drittens ist ein stärkeres Engagement für eine faire Be­teiligung der Bevölkerung des Südens an der globalen Wirtschaft wünschenswert. In erster Linie braucht es dazu eine transparente, partnerschaftliche Handelspolitik. Viel Potenzial bietet auch das Einwirken auf eine gute Regierungsführung und mehr Transparenz. Erst so kann sich die lokale Bevölkerung ge­gen Korruption wehren.

Mehr Rechtssicherheit wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass hiesige Firmen vermehrt in Afrika investieren und damit Arbeitsplätze schaffen. Viertens bleiben angesichts der Krisenherde, die so viele Menschen wie noch nie in die Flucht trieben, Friedensarbeit und humanitäre Hilfe wichtig.

All dies wird zwar auch ge­macht, was fehlt, ist die fokussierte Umsetzung. Spätestens in den Diskussionen um den nächsten Rahmenkredit für die Jahre 2021 bis 2024 muss sich das ändern. Sonst passen sich die Mittel dem strategischen Va­kuum an. Das wäre schäbig. Denn Menschen in Not brauchen Hilfe, und auch die reiche Schweiz profitiert letztlich von stabileren Verhältnissen auf der Welt. Bisher steht die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit rat- und schutzlos im Regen, wie beim Gewitter über der Terrasse am Vierwaldstättersee. Reinigend wirkte es bisher nicht. (Berner Zeitung)