Der scharfe Oppositionskurs der SP ist gar nicht nötig

Der Abstimmungskampf um die Unternehmenssteuerreform III war grosses Kino. Wie bei jedem guten Thriller ist das Ende ungewiss. Morgen Sonntag werden wir es kennen. So oder so wird das Ergebnis in andere politische Kampfzonen ausstrahlen. Vor allem bei einem Nein ist zu erwarten, dass dieser Urnengang die gesamte Grosswetterlage beeinflusst – zuungunsten von SVP und FDP, den grossen Wahlsiegern von 2015. Sie drohen schon wieder in die Defensive zu geraten, noch bevor sie ihre neue Stärke richtig ausspielen konnten.

Blicken wir zurück. Im Frühjahr 2016 setzte die SP-Spitze mit dem Mut der Verzweiflung alles auf eine Karte. Noch während das Parlament über die Steuerreform debattierte, meldete die SP bereits das Referendum dagegen an. Ein halbes Jahr nach den Wahlen verordnete Präsident Christian Levrat der SP einen scharfen Oppositionskurs. Er dröhnte, man werde den «Durchmarsch» von SVP, FDP und der nach rechts kippenden CVP an der Urne stoppen.

Die Steuerreform erklärte Levrat zur ultimativen Schicksalsfrage, die darüber entscheide, ob die Linke der bürgerlichen Übermacht in dieser Legislatur etwas entgegensetzen könne. Natürlich stellte Levrat seine schrille Rhetorik rechtzeitig wieder ein. Sie hätte nur die bürgerlichen Wähler erschreckt, die die SP braucht, um die Steuerreform zu bodigen. Wie es aussieht, könnte ihr Plan aufgehen.

Schon dies ist für die SP ein Triumph, steht ihr doch eine scheinbar übermächtige Phalanx gegenüber. Bitter für die Bürgerlichen: Die SP verdankt ihre Durchschlagskraft vor allem der gütigen Mithilfe von rechts. Ohne die prominenten bürgerlichen Abweichler wäre der linke Kampf gegen die Steuer­reform mutmasslich aussichtslos.

Das Muster hat Tradition: Die SP lebt von der chronischen Zerstrittenheit ihrer Gegner. Die Bürgerlichen schaffen es kaum, ihre Sitzgewinne von 2015 in konkrete Ergebnisse umzumünzen. Ausser ein paar Duftmarken in Form unverbindlicher Vorstösse und dergleichen gelang ihnen bisher herzlich wenig. Die pompösen «Schulterschluss»-Papiere aus dem Wahlkampf sind längst Altpapier.

Meist ist es der Ständerat, dessen CVP-SP-Mehrheit sich querlegt, wenn SVP und FDP im Nationalrat ihre Lösungen durchsetzen. Eine Ausnahme ist die Finanz­politik, in der die Bürgerlichen von den speziellen Regeln des Budgetprozesses pro­fitieren. In der Europa- und der Ausländerpolitik jedoch scheitert ihre Koope­ration von vornherein am Sololauf der SVP.

Auf der zweiten aktuellen Grossbaustelle – der Altersvorsorge – arbeiten SVP und FDP zwar zusammen. Die CVP hingegen paktiert mit der SP und unterstützt den ominösen 70-Franken-Ausbau der AHV. Daran dürfte sich nichts mehr ändern. Im Gegenteil, nach dem Abstimmungskampf um die Steuerreform sehen sich viele CVP-Parlamentarier bestätigt: Wenn die Linke womöglich sogar eine Steuervorlage bodigen kann, wie will man dann eine Rentenreform gegen sie gewinnen?

Als Levrat die SP 2016 auf Oppositionskurs einschwor, nannte er drei Angriffsziele: die Steuerreform, Rentenalter 67 und die Teilliberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Es ist bezeichnend, dass von diesen drei SP-Schreckgespenstern nur die Steuerreform überhaupt an die Urne kommt. In Sachen Ladenöffnungszeiten und Rentenalter haben die Bürgerlichen schon im Parlament keine Chance. Stillstand statt Durchmarsch. Die SP kann ihren Oppositionskurs beenden. Gegen was soll sie nur auf die Barrikaden gehen? (Berner Zeitung)