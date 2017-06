«Big Brother» auf der Autobahn?

Eine farbenfrohe Tradition neigt sich dem Ende zu. Seit 1985 muss eine Vignette ­kaufen und auf der Windschutzscheibe auf­kleben, wer hierzulande die Nationalstrassen befahren will. Die erste Vignette war dunkelblau, die ­aktuelle ist metallgrün. Damals kostete sie 30 Franken, heute 40. Sonst blieb alles beim Alten.

Doch nun will der Bundesrat das System grundlegend ändern. Am Mittwoch hat er die Vernehmlassung zur Einführung einer elektronischen Vignette (E-Vignette) eröffnet. In diesem System kauft man keine Vignette mehr, sondern registriert sich einfach als Autobahnbenutzer. Diese Anmeldung läuft voraussichtlich über das kantonale Strassenverkehrsamt. Dieses könnte auch die Gebühr – ­weiterhin 40 Franken – zusammen mit den Motorfahrzeugsteuern einziehen. Wer bezahlt hat, hat weiterhin freie Fahrt auf den Nationalstrassen.

Die Busse kommt frei Haus

Für die Kontrolle will der Bund an etwa 50 Standorten auf dem Autobahnnetz Videokameras montieren. Diese erkennen die Nummernschilder aller vorbeifahrenden Autos und ­gleichen sie auto­matisch mit der Datenbank der Strassenverkehrsämter ab. Wer sein Nummernschild dort registriert hat, hat nichts zu fürchten. Auch ­seine Videoaufnahme wird – das beteuert der Bundesrat in der Botschaft ausdrücklich – sofort gelöscht.

Wenn das Videosystem hingegen eine Nummer erkennt, die nicht registriert ist, gibt es Ärger. Hier kommt wieder der Mensch ins Spiel: Kontrolleure müssen diese Aufnahmen begutachten und abklären, ob der gefilmte Autofahrer wirklich ohne Vignette unterwegs war. Diese Arbeiten will der Bundesrat nicht von Bundespersonal erbringen lassen, sondern kostengünstiger auf dem freien Markt einkaufen. Wenn sich der Verdacht erhärtet, erhält der Sünder eine Busse heimgeschickt – jedenfalls, wenn es sich um einen Schweizer handelt. ­

Allerdings sind ge­rade Ausländer oft ohne Vignette unterwegs, da sie sich nerven, dass sie eine Jahres­gebühr bezahlen müssen, auch wenn sie nur kurz in der Schweiz unterwegs sind. Ihnen darf die Schweiz keine Busse zustellen. Dank des neuen Video­beweises könnten die Vignettenkontrolleure sie aber auch bei einer späteren Reise in die Schweiz noch büssen. Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. Danach würden auch ihre Videoaufnahmen gelöscht.

Heutige Kosten sind enorm

Gegen die E-Vignette wehrt sich primär die SVP. Sie wittert ­darin einen heimlichen Anlauf zur Einführung eines Roadpricing, bei dem die Strassenabgaben davon abhängen, wie viel und wann man fährt. Zu reden gibt auch der Datenschutz. In beiden ­Fällen enthält die Vorlage keine heiklen Elemente, doch das beruhigt die Skeptiker nicht. Sie fürchten, dass die Video­anlagen in Zukunft anders eingesetzt werden als heute versprochen.

Vorderhand hätte das neue System vor allem zwei Effekte: Die Zahl ertappter «Vignettenpreller» dürfte steigen. Und die Kosten sollen sinken. Das heutige Klebersystem kostet den Bund insgesamt 48 Millionen Franken im Jahr. Jeder achte Franken, den der Bund mit den Vignetten einnimmt, verliert er gleich wieder. Den Grossteil bezahlt er als Entschädigung an die Verkaufsstellen von der Post über viele Tankstellen bis zu den externen Hilfsangestellten an den Zoll­stellen.

Garagisten profitieren

Der geplante Systemwechsel hat auch seine Profiteure. Zum Beispiel Garagisten: Neu können sie ein Nummernschild für 40 Franken registrieren lassen und als Wechselschild an mehreren Autos verwenden. Heute müssen sie für jedes Fahrzeug eine Vignette kaufen. Profitieren sollen auch Töfffahrer: Weil sie die Autobahnen weniger intensiv nutzen, verlangen sie schon lange einen tieferen Vignettenpreis. Falls die Kosten wie geplant sinken, stellt ihnen der Bundesrat nun tatsächlich einen Rabatt in Aussicht. (Berner Zeitung)