Bewegung in der Causa Mehrwert

In der Berner Gemeinde Köniz kam die Sache ins Rollen. Nun ist das Problem zurück auf der nationalen Bühne: Der Streit um die Mehrwertabgabe bei Aufzonungen von Parzellen hat den Präsidenten des Hauseigentümerverbands auf den Plan gerufen. Praktischerweise sitzt Hans Egloff (SVP, ZH) im Nationalrat. Nun fordert er in einem kürzlich eingereichten Vorstoss eine Anpassung des erst seit zwei Jahren geltenden Raumplanungsgesetzes.

Ausgangspunkt sind die Einfamilienhausbesitzer in Köniz, die im Frühjahr Post von der Gemeinde erhielten. In einem Verfügungsentwurf wurden sie orientiert, was der Gemeinde zu bezahlen ist, wenn sie ihr Grundstück veräussern. Da die Gemeinde künftig grössere Häuser auf den Grundstücken erlauben will, erhöht dies deren Wert, argumentiert die Gemeinde. 40 Prozent davon seien abzuliefern. Grundlage dafür bildet zuerst das Raumplanungsgesetz und dann das darauf aufbauende kantonale Baugesetz.

Egloff weist nun darauf hin, dass sich dieses theoretische Ausbaupotenzial oft als «äusserst trügerisch» erweise. Denn die Ausbaukosten seien häufig höher als der theoretisch hergeleitete Mehrwert. Ein Hauseigentümer könne darum diesen «fiktiven Mehrwert» beim Verkauf der Liegenschaft nicht realisieren. Denn der Käufer sei nicht bereit, den «immensen Preis für ein theo­retisches Nutzungspotenzial» zu bezahlen.

Wie es besser funktioniert, zeigt Basel seit 40 Jahren. Dort wird die Mehrwertabgabe erst fällig, wenn die Parzelle wirklich dichter bebaut wird. Egloff verlangt in seiner Motion, dies müsse im Gesetz explizit so geregelt werden.

Auch im bernischen Parlament sind bereits Vorstösse hängig, die in dieselbe Richtung zielen. Dabei wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass die heutige Regelung das eigentliche Ziel des Raum­planungsgesetzes infrage stelle, nämlich die bessere Nutzung des heutigen Siedlungsgebiets. (Berner Zeitung)