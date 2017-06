Bersets Vorschlag ist tendenziell perfid

Gesundheitsminister Alain Berset (SP) greift forsch zum ­Skalpell – und seine Kollegen ­assistieren ­willig. Überraschend hat der Bundesrat am Mittwoch einen ­Entscheid gefällt, für den all jene bezahlen müssen, die in der Grundver­sicherung hohe Franchisen gewählt ­haben und somit einen grösseren Teil ihrer Krankheitskosten selber ­tragen. Ihre Prämienbelastung steigt um bis zu 440 Franken im Jahr, weil ­der Bundesrat die Rabatte für höhere Franchisen ­reduziert. Das ist zweifach fragwürdig.

Erstens ist der Entscheid verblüffend eigenmächtig. 2015 führte Berset eigens eine Vernehmlassung zu diversen Änderungen bei den Franchisen durch. Die Vorschläge kamen generell schlecht an – speziell viel Kritik zog die Reduktion der Prämien­rabatte auf sich. Abgesehen von der SP, den Gewerkschaften und fünf Kantonen waren alle dagegen: Ärzte, Krankenkassen, Konsumentenschützer, die bürgerlichen Parteien und achtzehn Kantone. Trotzdem beschliesst der Bundesrat nun genau dies. Wie kommt er dazu?

Ein Verdacht steht im Raum: Die Reduktion der Rabatte erhöht das gesamte Prämienvolumen. Das hat die politisch verlockende Nebenwirkung, dass die nächste Prämienerhöhung weniger gross ausfällt. Ist dies Bersets Motiv? Ein Schelm, wer Böses denkt.

Zweitens ist der Entscheid inhaltlich fragwürdig. Die Höhe der Rabatte lässt sich nicht wissenschaftlich exakt bestimmen. Grundsätzlich sollen sie Versicherte belohnen, die sich kostenbewusst verhalten und weniger Leistungen in Anspruch nehmen. Aus Sicht von Bersets Experten sind die Rabatte aber zu hoch. Das hiesse, dass Gesunde übermässig entlastet werden und sich der solidarischen Finanzierung der Grundversicherung teilweise entziehen können. Das wäre in der Tat schlecht. Nur: Experten ausserhalb der Verwaltung bezweifeln, dass das stimmt. Jedenfalls konnten auch die ­Gutachter, die der Bund engagiert hat, nicht nachweisen, dass Versicherte in nennenswerter Zahl die Franchise optimieren, indem sie sie von Jahr zu Jahr wechseln.

Bersets Vorschlag ist tendenziell perfid. Falls die Rabatte sinken, sind die höchsten Franchisen nur noch für die absolut Gesunden interessant. Wenn dann Bersets Experten in ein paar Jahren wieder nachrechnen, finden sie heraus, dass der Anteil der jungen Gesunden in den hohen Franchisestufen weiter gestiegen ist. Und prompt können sie weitere Kürzungen der Prämienrabatte fordern. Eine selbsterfüllende Prophezeiung.

So oder so kann Berset diese Frage getrost den Krankenkassen überlassen. Sie können die Rabatte schon heute problemlos senken. Es reicht, wenn der Bund weiterhin für einen griffigen Risikoausgleich sorgt, damit sich die verpönte «Jagd» auf gesunde Versicherte nicht wieder lohnt.

