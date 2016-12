«Alle Minuten fliegt ein Helikopter an und schöpft Wasser»

«Das ist also wirklich eindrücklich, alle ein bis zwei Minuten fliegt ein Helikopter an und schöpft Wasser.» Ein Leser-Reporter ist zurzeit auf Besuch bei seinen Eltern in der Nähe von Grono, das etwa 15 Kilometer südlich des Brandherdes im Bündner Südtal Misox liegt. Trotz der Distanz: Den Waldbrand rieche man bis ins Haus der Eltern.

Das Feuer hat sich in der Nacht auf der rechten Misoxer Talseite zwischen Mesocco und Soazza ausgebreitet. Gestern Abend und heute fuhr der Leser-Reporter zweimal mit dem Auto von Grono aus in die Nähe von Soazza, wo heute auch das Video der Helikopter entstand. So nahe höre man die Helikopter natürlich gut, doch eigentlich seien sie erstaunlich leise. Weiter südlich im Tal höre man gar nichts – man rieche die Feuer bloss.

«Die Augen begannen zu brennen»

Die Löscharbeiten würden Wirkung zeigen: «Gestern kamen die Flammen noch fast bis zur Autobahn, heute sind sie weiter oben.» Allerdings habe es an einzelnen Stellen noch kleinere Schwelbrände gegeben.

Der Rauchgeruch sei während der Anfahrt intensiver geworden. «Auf halber Strecke begannen auch die Augen ein bisschen zu brennen.» Nach der Exkursion hätten dann auch die Kleider nach Rauch gerochen.

Brände in der Leventina

Unweit südlich von Grono liegt die Grenze zum Tessin und zur Leventina – jenem Tal, durch das sich die A2 in Richtung Gotthard schlängelt. Auch in diesem Tal sind gestern Waldbrände ausgebrochen. Laut Tessiner Behörden weil vier Jugendliche im Freien ein Feuer angezündet hatten. Der Brandherd liegt am Nordhang des Seitentals Chironico, berichtet ein weiterer Leser-Reporter.

Er fuhr heute ins Dorf Chironico – weiter sei er nicht gekommen, da die Strasse ins Seitental gesperrt war. Er konnte aber auf Video festhalten, wie die Helikopter Wasser schöpfen.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur SDA sind bei den Bränden in der Leventina mittlerweile 29 Menschen per Helikopter evakuiert worden. Verletzt wurde niemand. (mch)