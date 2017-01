Win-win-Denken überdeckt den Scherbenhaufen

«Chinesen, die in der Schweiz ­leben, sehen den Staatsbesuch ihres Präsidenten als sehr positives Zeichen», sagt Carli Beeli, Gründer der China Switzerland Connection, eines in Luzern ansässigen Vereins, der mit regelmässigen Veranstaltungen Schweizer und Chinesen zusammenzubringen sucht. Dass Xi Jinping ein so kleines Land wie die Schweiz mit einem mehrtägigen Besuch berücksichtige, sei in chinesischen Augen ein deutliches Signal, sagt China-Kenner Beeli: «Chinesisches Denken ist langfristig ausgerichtet. Eine Partnerschaft kann aus chinesischer Sicht nur in einer stabilen Win-win-Situation überleben.»

Dieses pragmatische Win-win-Denken hat den diplomatischen Scherbenhaufen längst überdeckt, der 1999 beim letzten offiziellen Staatsbesuch eines chinesischen Präsidenten entstanden war. Xi Jinpings Vorvorgänger Jiang Zemin hatte damals der Schweiz in der Wut die Freundschaft gekündigt, weil die Ordnungskräfte in Bern ein Grüppchen Exil-Tibeter in Sichtweite des Bundeshauses demonstrieren liessen und die damalige Bundesrätin Ruth Dreifuss (SP) die kommunistische Führungsriege mit penetranten Fragen zur Menschenrechtssituation nervte.

Chinesische Expansion

So viel Emotion ist undenkbar, wenn Xi Jinping (63) am Sonntag vor dem Bundeshaus vorfährt. Er führt China mit harter Hand. Der China-Kenner und Kunstexperte Uli Sigg sagte in einem Interview mit dieser Zeitung, dass unter Xi in allen Bereichen des öffentlichen Lebens wieder «sehr viel mehr Strenge» gelte. Zu Xis Kurs gehöre das Streben nach aussen, «nach Welteroberung, salopp ausgedrückt», wie Sigg sagt.

In der chinesischen Expansionsstrategie spielt die Schweiz eine Rolle: Sie ist das einzige europäische Land, mit dem China bis jetzt ein Freihandelsabkommen hat. So ist aus dem brüchigen politischen Verhältnis von 1999 eine Geschäftsbeziehung geworden, die allerdings immer noch von Emotionen geprägt ist: himmelhohe Erwartungen in den chinesischen Milliardenmarkt und tiefsitzende Ängste vor dem Ausverkauf schweizerischer Marken an chinesische Investoren.

Chinesen bringen Jobs

«Es stimmt», sagt Markus Prandini, «in der Schweiz wird die China-Debatte meistens emotional geführt.» Prandini ist Professor an der School of Management and Law der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, wo er das Kompetenzzentrum für Asien-Business leitet. Er und seine Mitarbeiter versuchen mit Studien und Analysen, zur Versachlichung der Diskussion über die Wirtschaftsbeziehungen zu China beizutragen.

Es sei schon erstaunlich, sagt Prandini, wie laut der Aufschrei jeweils sei, wenn eine chinesische Firma ein Schweizer Unternehmen übernehme: «Wir haben bis heute praktisch keine Anhaltspunkte dafür, dass chinesische Investoren Arbeitsplätze abbauen, wenn sie eine Firma übernehmen.» Im Gegenteil, meistens schaffen die Chinesen sogar zusätzliche Jobs, ganz im Gegensatz zu US-Investoren, die nicht selten Arbeitsplätze abbauen, wie Prandini festhält.

Natürlich: Chinesen könnten aggressiver als westliche Unternehmer auf Einkaufstour gehen, weil sie oft den chinesischen Staat als Kreditgeber im Rücken haben. Ein westliches Unternehmen, das seine Investitionen selber erwirtschaften muss, könnte nie auftreten wie etwa der Staatskonzern Chemchina, der trotz hoher Verschuldung gerade daran ist, sich den Schweizer Biochemiemulti Syngenta einzuverleiben. Abgesehen davon drohe mit jeder chinesischen Übernahme der Transfer schweizerischer Technologie nach China und damit der Verlust des Konkurrenzvorsprungs, sagt Prandini.

Wachsender Appetit

Allerdings ist es der Schweiz trotz Freihandelsvertrag bis jetzt nicht gelungen, auf chinesische Investoren besonders attraktiv zu wirken. Die Zahl in der Schweiz tätiger chinesischer Firmen liegt bei bloss rund 90. Allein in London und Umgebung sind es 700. Anders gesagt: Der chinesische Appetit auf Schweizer Firmen könnte noch kräftig zunehmen – wenn den Chinesen die Vorteile der Schweiz bewusster werden.

Das Team von Markus Prandini hat in der Schweiz ansässige chinesische Firmen befragt und festgestellt, dass sie in erster Linie den Zugang zum Label Swiss made suchen. Erstaunlicherweise würden die Chinesen jedoch kaum die Vorteile des schweize­rischen Besteuerungssystems wahrnehmen, aber auch nicht die Tatsache, dass man von der Schweiz aus über die bilateralen Verträge den ganzen europäischen Markt bearbeiten könne.

Brexit als Chance

Auf der Bremse steht die Schweiz auch, was die Exporte in den chinesischen Milliardenmarkt angeht. «Die Schweiz hat ihre Position im Handel mit China bisher eindeutig zu wenig konsequent genutzt», bilanziert die Ökonomin und gebürtige Chinesin Juan Wu, die im Team von Prandini arbeitete. Die Wissenschaftlerin hat die Hindernisse des chinesisch-schweizerischen Handels im Detail studiert. Trotz des Freihandelsabkommens bleibe der Güterexport «eine relativ komplizierte Sache», mit der insbesondere Schweizer KMU oft überfordert seien. «Es fehlen Organisationen und Fachleute, die vor allem kleineren Exportfirmen helfen können, die Freihandelsformalitäten zu bewältigen», kritisiert Wu. Sie selber möchte dazu beitragen, denn in den Freihandelszonen von Shanghai oder Tianjin sei die Nachfrage nach Produkten aus der Schweiz riesig.

Neben Deutschland und Holland ist Grossbritannien mit seiner Sonderposition in der EU der bevorzugte Link zu Europa. Mit dem Brexit verlieren die Briten diesen Vorteil, und die Schweiz rückt in die Poleposition vor. «Aber die Schweiz muss sich beeilen, ihn zu nutzen», sagt Wu, «bevor Grossbritannien einen eigenen Freihandelsvertrag mit China unterzeichnet.»

Gedanken müsste sich die Schweiz auch über den Abfluss von Know-how nach China machen. Unter den rund 20 000 Chinesen, die in der Schweiz leben, befinden sich neben TCM-Ärzten auch hoch qualifizierte Studenten. Viele von ihnen würden nach dem Abschluss gern in der Schweiz bleiben, sagt Carli Beeli, der sich oft unter chinesischen Expats bewegt. Sie erhielten aber meist keine Arbeitsbewilligung und exportierten ihr in der Schweiz erworbenes Wissen zurück in chinesische Hightechzentren wie Peking oder Shen­zhen. Aus chinesischer Sicht klar eine Win-Situation. (Berner Zeitung)