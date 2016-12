Glückwünsche gibt es nicht einmal an Silvester

Um 14.30 Uhr macht sich auf der Piste 16 ein Airbus A380 der Emirates Airline zum Start nach Dubai bereit. Vom Tower des Flughafens Zürich sieht selbst das grösste Passagierflugzeug der Welt klein aus. Fast das gesamte Gelände lässt sich von hier überschauen. Der zuständige Flug­lotse blickt aufmerksam auf die Bildschirme vor sich. Grüne und blaue Punkte auf Boden- und Luftradar zeigen ihm die Position der Flugzeuge an, ein anderer Bildschirm liefert ihm laufend Wetterinformationen. Auf zwei weiteren Bildschirmen links und rechts sind Telefonnummern und Funkfrequenzen gespeichert, die er durch Antippen aktivieren kann. Ein Panel mit vielen roten Knöpfen dient zur Steuerung der Pistenbeleuchtung.

Der Fluglotse ist im dritten Jahr seiner Ausbildung. Zwar leistet er bereits normal Dienst. Doch steht ihm während dieser Zeit ständig eine Ausbildnerin zur Seite, die in Notfällen ein­greifen könnte. An diesem Novembertag sind deshalb vier statt drei Fluglotsen – offiziell heissen sie Flugverkehrsleiter – im Tower. Sieben Stunden dauert eine Schicht, alle zwei Stunden gibt es eine Pause. Die Atmosphäre ist konzentriert und entspannt zugleich. Zu dieser Tageszeit erfolgt der Start in südlicher Richtung. Der Fluglotse erteilt dem Piloten via Headset die Startfreigabe: «Cleared for take-off Runway 16.» Kurz darauf setzt sich der A380 in Bewegung. Scheinbar langsam rollt die gewaltige Maschine auf der Startbahn am Tower vorbei. Endlich hebt sie ab und entschwindet nach einer Linkskurve in östlicher Richtung.

Ruhe wichtiger als Sicherheit

Einige Langstreckenjets müssen dagegen eine 270-Grad-Kurve fliegen. Für Flugverkehrsleiter Mario Winiger ist dies ein Ärgernis. Denn dabei überfliegen sie den Flughafen und kreuzen währenddessen andere Flugrouten. Gefahr droht zum Beispiel, wenn ein Flugzeug im Nordanflug durchstarten muss. Aus Sicherheitsgründen müsste der Südstart geradeaus erfolgen, ist Winiger überzeugt. «Wie im Strassenverkehr gibt es auch in der Luft die meisten Unfälle an Kreuzungen», sagt der gross gewachsene und breitschultrige 40-Jährige, der früher eine Privatpilotenlizenz hatte.

Auch aus Kapazitätsgründen wäre der Südstart geradeaus sinnvoll. Denn bis ein Flugzeug die 270-Grad-Kurve zu Ende geflogen hat, vergehen vier Minuten. Und so lange ist der Flughafen praktisch blockiert. Die Flugsicherung sei jedenfalls nicht schuld an den Verspätungen. «Wir wissen, wie der Flughafen sicherer und effizienter betrieben werden könnte», betont Winiger. Aber die Politik sei dagegen. Der lärmbedingte Wechsel der Anflugkonzepte mit Süd­anflügen frühmorgens, Nordanflügen tagsüber und Ostanflügen abends mache den Flugbetrieb am Flughafen Zürich noch komplexer, als er ohnehin schon sei.

Zwölf Flieger auf dem Schirm

750 Flugbewegungen sind es täglich in Zürich. An Spitzentagen wie während des Weltwirtschaftsforums in Davos sind es bis zu 1000. Wie behält man da den Überblick? Im Tower habe man zehn bis zwölf Maschinen gleichzeitig auf dem Schirm, sagt Winiger. Das Multitasking werde deshalb in der Ausbildung besonders trainiert. Wenn man dieses beherrsche, sei die gleichzeitige Betreuung der Flugzeuge nicht mehr so schwierig. Zudem seien viele Abläufe standardisiert.

Stark formalisiert ist auch der Flugfunk: Gesprochen wird ausschliesslich Englisch, Einzelbuchstaben werden im Piloten­alphabet ausgedrückt. Auch die Aussprache von Zahlen folgt besonderen Regeln. «Three» wird etwa als «tri», «nine» als «niner» ausgesprochen. Selbst undeutliche Funksprüche seien dank dieser Massnahmen fast immer problemlos zu verstehen, sagt Winiger. Damit die Frequenz möglichst wenig belastet werde, beschränke sich die Kommunikation auf das Nötigste. «Nicht einmal an Silvester werden Glückwünsche ausgetauscht.»

«Wir Fluglotsen wissen, wie der Flughafen sicherer und effizienter betrieben werden könnte.»



Mario Winiger

Und wie geht Winiger mit der grossen Verantwortung um? Denn schliesslich können Fehler verheerende Konsequenzen haben. «Fluglotsen werden langsam an ihre Aufgabe herangeführt. Bei der Arbeit denkt man nicht ständig daran, dass in den Flugzeugen, die man betreut, Hunderte Menschen sitzen», erklärt er. Unterstützung gebe es auch von Assistenzsystemen, die in gefährlichen Situationen Alarm schlagen. So wäre auch der Fluglotse, der im März 2011 zwei Swiss-Maschinen auf zwei sich kreuzenden Pisten fast gleich­zeitig die Startfreigabe erteilt hatte, vom Computer gewarnt worden, wenn er nicht schon vorher seinen Fehler bemerkt und den Startabbruch befohlen hätte. Kürzlich ist er vom Bezirksgericht Bülach vom Vorwurf der «fahrlässigen Störung» des öffentlichen Verkehrs freigesprochen worden.

Lehren aus Unglück gezogen

Sollte es doch einmal zu einem gröberen Zwischenfall wie zum Beispiel einem Fast-Zusammenstoss kommen, dann werde der Fluglotse sofort abgelöst. Psychologisch geschulte Kollegen stünden als erste Gesprächs­partner bereit. Danach wird abgeklärt, ob die Person wieder arbeitsfähig ist, bevor sie an den Arbeitsplatz zurückkehrt. Der Zwischenfall wird auch auto­matisch der Sicherheitsabteilung von Skyguide gemeldet. Diese Abteilung, die heute fünfzig Mitarbeitende umfasst, war nach dem Unglück von Überlingen im Jahr 2002 geschaffen worden. Damals verloren bei der Kollision zweier Flugzeuge 71 Menschen ihr Leben. Seither gilt auch nachts im Tower das Vieraugenprinzip, und die technischen Systeme müssen redundant sein. «Nach dem tragischen Unfall hat Skyguide keine Kosten und Mühen gescheut, um sicherzustellen, dass sich so etwas nie mehr wiederholt», betont Winiger.

Zum Absturz einer F/A-18 Ende August im Sustengebiet, als ein Fluglotse auf dem Militärflugplatz in Meiringen dem Piloten eine zu geringe Höhe angegeben hatte, will sich Winiger mit Verweis auf die laufenden Unter­suchungen nicht äussern. Als ehemaliger Flugverkehrsleiter im militärischen Bereich ist er auch mit den dortigen Abläufen vertraut. Der Hauptunterschied sei, dass Kampfjets navigationsmässig schlechter ausgerüstet seien als zivile Flugzeuge. Entsprechend müsse sich der Fluglotse viel stärker um diese kümmern. Dafür sei er für weniger Flieger gleichzeitig verantwortlich als im zivilen Bereich.

Flughafen Zürich

Der A380 ist inzwischen nur noch ein kleiner Punkt am Horizont. Da der Flugverkehrsleiter im Tower einzig für den Luftraum mit einem Radius von rund 20 Kilometern um den Flughafen zuständig ist, bleibt ihm nur noch, den Emirates-Piloten an die Kollegen von Skyguide in Wangen bei Dübendorf zu verweisen: «Contact departure radar. Good bye.» Der Pilot schaltet nun auf die Frequenz der Fluglotsen in der Abteilung Approach und meldet sich an. Dort wird der A380 von Emirates identifiziert, ins Luftstrassensystem eingefädelt und an die Kollegen der Luftstrassenkon­trolle übergeben, die sich um den oberen Luftraum, also oberhalb von 8000 Metern, kümmern.

2500 Flughäfen im Simulator

Diese Abteilungen, die auch für den Flughafen Bern-Belp zuständig sind, arbeiten seit 2009 nicht mehr auf dem Flughafen Zürich, sondern in einem riesigen, fensterlosen Grossraumbüro im Skyguide-Gebäude am Rand des ehemaligen Militärflughafens Dübendorf. Dort stehen auch drei 1,3 Millionen Franken teure Tower-Simulatoren, in denen die Flugsicherung an 2500 Flug­häfen weltweit geübt wird. An diesem Tag blicken angehende Fluglotsen aus Israel auf die ­360-Grad-Projektion des Ben-Gurion-Flughafens in Tel Aviv. Ausserhalb des Simulators sitzen echte Piloten. Damit wird sichergestellt, dass die Kommunikation möglichst lebensnah geübt werden kann. Auch Fluglotsen aus Schweden, Norwegen oder Malta werden bei Skyguide geschult.

Auf den Simulatoren lässt sich der Umgang mit Stresssituationen aller Art trainieren: Wieder und wieder wird der Umgang mit Crashs, Unwettern oder auch Vogelschlag geübt. Gerade Letzteres ist am Flughafen Zürich oft ein Thema, weil im angrenzenden Naturschutzgebiet viele Vögel leben, die von Zeit zu Zeit mit Knallpetarden verscheucht werden. «Es braucht ein Flugverbot», sagt Winiger mit einem Augenzwinkern. «Nur leider halten sich die Vögel nicht daran.»

(Berner Zeitung)