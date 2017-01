Zwei Verletzte nach Unfall

Kurz nach 14.35 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich bei Leimenried in Seftigen ein Unfall ereignet habe. Gemäss ersten Erkenntnissen war eine Autolenkerin von Seftigen her kommend in Richtung Thun unterwegs gewesen, als gleichzeitig ein Autolenker in die Gegenrichtung fuhr.

Im Bereich der Schrebergärten Leimenried geriet die Lenkerin aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto. Durch die Kollision wurde Letzteres von der Strasse geschleudert und kam im Wiesland zum Stillstand.

Der 47-jährige Autolenker wurde dabei schwer verletzt und musste durch die Strassenrettung der Feuerwehr Thun aus dem Auto geborgen werden. Ein Ambulanzteam brachte den Mann ins Spital. Auch die 47-jährige Lenkerin wurde verletzt und nach der Erstbetreuung durch Passanten mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Thunstrasse musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Seftigen war zur Verkehrsumleitung und zum Binden von ausgelaufener Fahrzeugflüssigkeit vor Ort. (pkb/sft)