Widerstand gegen den Gewerbepark

Steffisburg Die Steffisburger befinden am Sonntag an der Urne über zwei Änderungen des Baureglements, die das Gewerbegebiet Aarefeld (Raum 5) und die Zone für öffentliche Nutzungen Solina betreffen, sowie über den Zonenplan Naturgefahren. Mehr...

Steffisburg Das Aarefeld in Steffisburg mit seinen knapp 39'000 Quadratmetern soll überbaut werden, aber weiterhin in Gemeindebesitz bleiben. Mit einem Leuchtturmprojekt will der Gemeinderat Firmen anziehen. Mehr...