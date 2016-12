Von Strasse abgekommen: 51-Jähriger stirbt bei Unfall

Ein Mann fuhr am Donnerstag gegen 18.40 Uhr mit seinem Auto von Tschingel in Richtung Schwanden, als er aus noch zu klärenden im Bereich Stalden rechts von der Schwandenstrasse abkam, in ein Geländer prallte und schliesslich in einen Graben stürzte.

Wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilt, konnte der Lenker nur noch tot aus dem auf dem Dach liegenden Wagen geborgen werden. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 51-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Der betroffene Strassenabschnitt war während rund fünf Stunden gesperrt. (mb/pkb)