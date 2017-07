Verkehr rollt zähflüssig in der Thuner Innenstadt

Die neue Regelung gilt vorerst während vier bis fünf Wochen. In dieser Zeit saniert die Stadt den Guisanplatz und baut die angrenzende Bushaltestelle Allmendstrasse behindertengerecht aus (wir berichteten). Die Folge ist, dass der wichtige Verkehrsknoten in der Innenstadt nur in eine Richtung passiert werden kann. Einbahnverkehr gilt seit heute Morgen früh einerseits von der Allmendbrücke über den Guisanplatz und die Aarestrasse bis zum Maulbeerkreisel sowie andererseits von der Sinnebrücke bis zum Lauitor.

Die Stadt Thun warnte bereits in einer Mitteilung vor zwei Wochen, dass es wegen der Baustellensituation in der Innenstadt in Spitzenzeiten zu Verkehrsbehinderungen kommen könne. Wie sich heute Morgen gezeigt hat, rollt der Verkehr in Thun zwar, aber er tut dies teilweise sehr zähflüssig. Automobilisten müssen wegen Staus mit Zeiteinbussen und wegen des Einbahnregimes je nach Route auch mit teils grösseren Umwegen rechnen.

Nebst der Sanierung des Guisankreisels werden seit heute durch die Energie Thun AG auch Werkleitungsarbeiten in der Unterführung der Frutigenstrasse durchgeführt. Gleichzeitig saniert das Tiefbauamt der Stadt Thun die Strasse. Vom Maulbeer- bis zum Mönchplatz gilt daher während rund sechs Wochen ebenfalls ein Einbahnregime stadtauswärts. Die Arbeiten dauern insgesamt bis Mitte September. (Thuner Tagblatt)