Unterschriftensammlung für Kirchen-Initiative ist auf Kurs

«Bereits haben über 900 Personen unsere Initiative unterschrieben», freute sich am Donnerstagabend Oliver Jaggi, Co-Präsident des im November des vergangenen Jahres gegründeten Vereins Pro Kirchen Strättligen, an der ersten Hauptversammlung. Nötig sind deren 1000. Die Sammelfrist läuft am 31. Mai ab. Es ist geplant, den Erfolg der Unterschriftensammlung im kommenden Frühling mit einem Fest zu feiern.

Die Initiative hat zum Ziel, die vom Grossen Kirchenrat der Reformierten Gesamtkirchgemeinde Thun beschlossene Entwidmung der Johanneskirche rückgängig zu machen. Bekanntlich ist das Komitee «pro Johanneskirche», zu welcher dieses Gotteshaus gehört, mit einer Beschwerde gegen diesen Beschluss beim Regierungsstatthalter abgeblitzt. Dessen Entscheid ist nun ans Verwaltungsgericht weitergezogen worden.

Neues Vorstandsmitglied

Trotz alledem will der Verein sich in der weiteren Zukunft dem Pastoral- und Organisationskonzept der Gesamtkirchgemeinde und der darauf aus­zubauenden Gebäudestrategie widmen, wird im Jahresbericht 2016 festgehalten.

Die 18 anwesenden Stimmberechtigten des 35 Mitglieder zählenden Vereins wählten neu Christoph Röthlisberger in den fünfköpfigen Vorstand. Zudem wurde beschlossen, zwei Vereinsmitglieder für die Wahl in den Grossen Kirchenrat (Parlament) vorzuschlagen.

www.prokistraettligen.ch (Thuner Tagblatt)