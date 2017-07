«Töpfern wird bald wieder trendig!»

Als Christian Steinmann an der Heimberger Gewerbeausstellung im Jahr 2001 mit seinen Füssen statt seinen Händen kleine Schalen aus Ton formte, wurde er gleich zu einer kleinen Berühmtheit im Ort. 16 Jahre nach diesem speziellen Auftritt schliesst der gebürtige Heimberger nun seine Töpferei und tritt mit 69 Jahren in den Ruhestand.

Eine überlegte Entscheidung

Trotz vieler erfolgreicher Jahre sei die Schliessung aber kein plötzlicher Entscheid gewesen. «Meine Malerin Nadine Lengacher hat mich schon vor 2 oder 3 Jahren vorgewarnt, dass sie nach 15 Jahren im Betrieb gerne eine zweite Ausbildung in einer Kita machen wolle», sagt Christian Steinmann. «Im vergangenen Herbst hat sie eine Lehrstelle gefunden, und ich entschied deswegen, in den Ruhestand zu treten. Die Arbeit hat mir so viel Spass gemacht, dass ich noch einmal alles genau gleich machen würde.»

Nach seiner Hochzeit mit Rosmarie André übernahm er 1977 die Töpferei seiner Schwiegereltern. «Zuvor hatten wir ungefähr 20 Jahre lang extrem viel ­Erfolg», sagt Steinmann. «Mein Schwiegervater sagte damals zu mir, er hätte mir die Töpferei viel früher übergeben sollen.» Christian Steinmann erkannte nämlich das Potenzial der kleinen Töpferei und konnte in den besten Zeiten bis zu 15 Personen im Betrieb beschäftigen. «In dieser Zeit wurde im Berner Oberland sehr viel gebaut. Damit die ­Häuser im Oberland dann auch stilgerecht eingerichtet werden konnten, musste das passende Geschirr her.»

Ein neuer Trend?

Die Nachfrage nach traditionell bemaltem, handgemachtem Geschirr nahm während der 90er-Jahre jedoch stark ab. «Ich denke, der Generationenwechsel hat diese Entwicklung verursacht», sagt Christian Steinmann, der das Töpfern in einer Zweitausbildung lernte. «Es ist verständlich, dass die Kinder nicht das geerbte Geschirr ihrer Eltern haben ­wollten.» Aus diesem Grund ­entschied er sich 2001, den ungewöhnlichen Auftritt an der Heimberger Gewerbeausstellung zu wagen. «Ich wollte den Besuchern zeigen, dass das Töpfern Hand und Fuss hat, sie damit zum Lachen bringen. Mit der Zeit ­habe ich aber gemerkt, dass viele Leute die Aktion falsch verstanden und gemeint hatten, ich könne meine Arme nicht benutzen. Ich habe also angefangen, möglichst übertrieben mit meinen Armen und Fingern zu gestikulieren, dass man mich nicht ­bedauerte.»

Auch wenn das Töpfern im ­Moment nicht besonders trendig sein mag, ist Christian Steinmann davon überzeugt, dass auf die Branche bald wieder bessere Zeiten zukommen werden. «Ich gehe davon aus, dass sich die Kunden bald wieder vermehrt per­sonalisiertes Geschirr wünschen werden», sagt der Töpfer. «Heute ist man ja auch bereit, mehr für Bio zu zahlen, und beim Geschirr wird es bestimmt auch einen ­ähnlichen Sinneswandel geben.» Dass Heimberg jemals wieder ein Zentrum für Töpferei sein werde, sei aber nicht realistisch. «Der eigene Stil wird das Wichtigste sein, und dazu braucht es keinen genau festgelegten Ort.»

Alles muss weg!

Vor der Schliessung möchte Christian Steinmann nun so viel wie möglich seines Sortiments verkaufen. Aus diesem Grund hat er diese Woche ausnahmsweise auch nachmittags geöffnet. Auch nach dieser Woche könne seine Ware zu Schleuderpreisen gekauft werden. «Ich habe ein paar Lieblingsteile zur Seite gelegt, aber der Rest muss weg!» Töpfern möchte er im Ruhestand nicht mehr, das 2003 eröffnete Bistro neben der Töpferei werde er aber weiterhin betreiben.

«Die Entscheidung, das Geschäft zu schliessen, war für alle Beteiligten sehr gut und entspricht ­meiner Lebensphilosophie. Ich danke all meinen treuen Kunden, aber es tut halt trotzdem weh, ­zuzusehen, wie man ein Geschäft, das man selbst aufgebaut hat, auch wieder aufgeben kann.»



Öffnungszeiten: Freitag: 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr; Samstag: 7.30 bis 12 Uhr; Dienstag bis Freitag: 7.30 bis 12 Uhr. Für mehr Informationen: Tel. 033 437 80 50. (Berner Zeitung)