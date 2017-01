Theater, Wort und Video im Schloss

Bis die Bauarbeiter am 1. November im denkmalgeschützten Schloss Schadau in Thun für die Sanierung in Beschlag nehmen und das Restaurant vorübergehend schliesst, dauert es noch eine Weile. Deshalb hat die Kulturabteilung der Stadt Thun die vier historischen Räume in der leer stehenden Pächterwohnung im zweiten Stock zur befristeten Nutzung für Ateliers durch professionelle Kunstschaffende ausgeschrieben (wir berichteten). Melden konnten sich solche aus den Sparten Literatur, Film, Fotografie, Design, Medienkunst und Grafik.

«Die Bedingungen sind aufgrund des Denkmalschutzes relativ streng», hält Jan Miluska, stellvertretender Leiter, auf Anfrage fest. Beispielsweise dürfe weder ein Nagel eingeschlagen noch irgendwo Farbe hingekleckert werden, und zu laute Musik würde die anderen bei ihrer Arbeit stören. Auch sei auf den laufenden Restaurationsbetrieb Rücksicht zu nehmen.

«Da sich auf die erste Ausschreibung im Herbst niemand gemeldet hat, haben wir einen ­erneuten Aufruf gestartet und dieses Mal für professionell Kunstschaffende aus allen Regionen der Schweiz», umschreibt er die Bemühungen der Stadt.

Theaterfrau, Poetry-Slammer und Videokünstlerin

Daraufhin haben sich tatsächlich drei Künstlerinnen und Künstler gemeldet – aber nicht mehr. Die Vergabe stellte daher kein langwieriges Selektionsverfahren dar, zumal alle drei Bewerbenden die Bedingungen erfüllten. So kommt es, dass sich die Thuner Theaterfrau Simone Lüscher, der Poetry-Slammer Remo Rickenbacher, ein gebürtiger Thuner, der in Bern wohnt, und Anouk ­Sebald, eine bildende Künstlerin aus Bern, dieser Tage im Schloss Schadau einrichten.

Alle drei Kunstschaffenden werden die unmöblierten Räume bis 31. Oktober für ihre Arbeit und Weiterentwicklung je nach Grösse für 350 oder 260 Franken pro Monat nutzen können.

Ideen entwickeln, an Texten feilen und Digitales erproben

«Ich ziehe ohne ein bestimmtes Projekt ins Schloss», sagt Simone Lüscher. «Das Atelier ist für mich eine ‹kreative Werkstatt›, in der Ideen zusammen gesponnen werden und Form annehmen, wo Angefangenes weiterentwickelt wird und Tagträume Zeit haben.» Zudem freue sie sich auf den Austausch mit den anderen Kunstschaffenden und den herrlichen Park am See. Remo Rickenbacher nutzt das vorübergehende Atelier für ein bestimmtes Projekt: «Ich schreibe an einem längeren Spoken-Word-Text, der auf Vinyl veröffentlicht werden soll.» Das Schloss und die Aussicht auf See und Bergpanorama würden sich inspirierend aufs Schreiben auswirken.

Anouk Sebald, eine bildende Künstlerin, sieht in diesem vorübergehenden Atelier eine Chance: «Zurzeit beschäftige ich mich intensiv mit der Digitalität und ihren Auswirkungen.» Die aussergewöhnliche Kulisse stehe kontrovers zu ihrem Thema. «In diesem Spannungsfeld und der Künstler-Schloss-Ateliergemeinschaft erhoffe ich mir, Raum zu finden, in dem ich mich künstlerisch weiterentwickeln kann.»

Ein viertes Atelier ist in der Wohnung noch immer frei

Noch immer können sich Kunstschaffende melden, denn ein Raum ist für ein Atelier noch frei. Marianne Flubacher, Leiterin der Kulturabteilung, wirbt gerne für diese Übergangslösung der Ateliervermietung. Denn ein zentraler Aspekt der Kulturförderung bestehe darin, Veranstaltungen und Institutionen finanziell zu unterstützen. «Aber ebenso wichtig ist auch, dass Thun als Ort der Kulturproduktion attraktiv und interessant ist und Ateliers zur Verfügung gestellt werden – sei es von öffentlicher wie auch von privater Seite», sagt Marianne Flubacher und betont: «Daher freue ich mich da­rüber, dass wir als Stadt solche Übergangsateliers – auch durch die Unterstützung der städtischen Liegenschaftsverwaltung – realisieren und bieten können.» (Thuner Tagblatt)