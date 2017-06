Start für 17-Millionen-Projekt

Der Südhang oberhalb des Schwimmbads Steffisburg ist bereits heute nahezu vollständig ­bebaut. Das bestehende Haus auf der spickelförmigen Parzelle am Hagrösliweg 14 gehörte dem Regionalverband Berner Oberland des Blauen Kreuzes und wurde bis anhin an eine soziale Institution vermietet, welche Menschen mit Autismus betreute.

Aus strategischen Gründen wurde die Liegenschaft dann an die Bauherrengemeinschaft Hagrösli verkauft. Die Gemeinschaft, bestehend aus mehreren regionalen Unternehmern, lanciert nun 17 Wohneinheiten im mittleren bis höheren Preissegment, wie die Casa Immobilien AG mitteilt.

Fast alle Wohnungen verkauft

Die Nachfrage nach ebensolchen Eigentumswohnungen an Zen­trumslage scheint ungebrochen: «Bis auf wenige Ausnahmen haben wir für alle Wohnungen bereits einen Käufer gefunden», sagt Urs Wyler von der Casa Immobilien AG. Das Projekt wurde nie offiziell am Markt angeboten, die Interessenten seien alle durch die Baupublikation, durch die Profile oder durch Mund­propaganda auf das Projekt aufmerksam geworden.

Ziel der HMS Architekten und Planer AG sei es, eine schlichte und zeitgemässe Siedlung zu schaffen, die sich harmonisch ins Landschaftsbild einfüge. Aber ebendiese Hanglage ist baulich aufwendig: «Die Bodenbeschaffenheit ist in ihrer Konsistenz unregelmässig. Die Hangsicherung ist um ein Vielfaches aufwendiger als einst angenommen», so der zuständige Architekt Franz Sennhauser. Die aufwendige Bauweise bringe einen gewissen Zeitaufwand mit sich und verlange den Käufern einiges an Geduld ab, meint Urs Wyler: «Die frühsten Einzugstermine sind deshalb im Juni 2019». (pd)