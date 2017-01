Stadtgrün ersetzt 36 kranke Bäume

Immer Anfang Jahr, wenn sich die Natur in der Winterruhe befindet, führt Stadtgrün Thun die jährlichen Baumpflegearbeiten durch. «Am kommenden Montag beginnen die Baumfachleute damit, Park- und Strassenbäume zu ersetzen», teilte die Stadt in ihrem Communiqué gestern mit.

Die 36 betroffenen Bäume seien krank – Pilzbefall beziehungsweise Stammfäulnis – oder würden ein Sicherheitsrisiko für Passantinnen und Passanten oder Gebäude darstellen. «Dieses Jahr trifft es glücklicherweise keinen grossen und speziellen oder markanten Baum», ergänzt Markus Weibel, Leiter Stadtgrün, die ­Medienmitteilung auf Anfrage.

Es handle sich vom Umfang und von der Art eher um eine gewöhnliche Baumpflege.Die Fällarbeiten sind bis Ende Februar abgeschlossen. «Wenn die Nist- und Brutzeit der Vögel beginnt, sind wir fertig», betont Weibel.

Stadt ersetzt die gefällten

Im Frühling werden die gefällten Bäume durch neue ersetzt – womöglich am selben Standort. «Die Anzahl ist zwar etwas höher als im letzten Winter, doch sie liegt im langjährigen Durchschnitt von unter einem Prozent des öffentlichen Baumbestandes von rund 5800 Bäumen», ist weiter in der Mitteilung zu lesen. Die Hälfte der betroffenen Bäume seien Linden und Ahorne.

Ein Rückschluss auf Krankheiten sei aber nicht ersichtlich. «Der Grund liegt in der überdurchschnittlich grossen Anzahl dieser Baumarten im öffentlichen Raum», begründet die Stadt. Weitere Arten seien mehrere Eschen, Weiden, Robinien sowie einzelne andere. Beim Fussballplatz Rot-Schwarz müssen laut dem Leiter Stadtgrün ebenfalls einige Bäume ersetzt werden. «Sie sind von Pilzarten befallen und weisen einen grossen Dürrholzanteil auf», erklärt er.

Im Schadaupark muss eine Linde im Bereich des Spielplatzes und eine in der Allee Richtung Hotel Seepark gefällt werden. «Bei diesen Bäumen stimmt durch das fortgeschrittene Alter die Statik nicht mehr», erklärt Markus Weibel. Sie weisen Pilzbefall auf, und Äste der Sekundärkrone drohen auszubrechen.

Schnitt der Strassenbäume

Im Zweijahresturnus schneidet Stadtgrün auch die Bäume entlang der Strassen. In diesem Winter werden die Schnittarbeiten in den Gebieten Gwatt, Lachen, Seefeld, Hofstetten und Goldiwil durchgeführt. «Im Bälliz müssen die Bäume aus Platzgründen jährlich zurückgeschnitten werden», ist weiter in der Mitteilung zu erfahren.

Zeitgleich mit den Schnittarbeiten beurteilen die Baumspezialisten den Gesundheitszustand und die Sicherheit jedes Baums. «Es ist daher nicht auszuschliessen, dass wir weitere kranke Bäume identifizieren und diese allenfalls durch Jungbäume ersetzen müssen», erläutert Markus Weibel das weitere Vorgehen. «Doch auch der strassenbegleitende Baumbestand wird standortgerecht meist mit Ahorn, Kastanien oder Linden ergänzt.»

(Berner Zeitung)