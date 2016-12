Sein Motto: Konsens statt Konfrontation

«Ich trug gern Verantwortung, gebe sie aber auch gern an meinen Nachfolger Sven Heunert weiter», sagt der 57-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung und fügt an: «Ich bin zuversichtlich, dass es im Gemeinderat und in der Verwaltung gut weitergeht.» Sechzehn Jahre gehörte Kast dem Gemeinderat an: zuerst als Sozialvorsteher und ab 2011 als Präsident.

«Sich zu engagieren, zu vermitteln, die Zukunft mit­zugestalten – das gehört zu meiner Persönlichkeit», antwortet er auf die Frage, was ihn in dieser langen Zeit angetrieben habe. Seine Kindheit und das Elternhaus spielten eine prägende Rolle: Sein Vater war Pfarrer und als Mitglied des Vorstands der EVP Schweiz auch Politiker; zudem leitete er das Diakonissenhaus in Bern, in dem Hans Jörg Kast aufgewachsen ist. Diskussionen über Gesellschaft und Politik gehörten ebenso zum Familien­leben wie die Selbstverständ­lichkeit, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für die Mitmenschen.

Der junge Hans Jörg war Pfadfinder, Präsident des Schweizer Jugendsinfonieorchesters und an der Uni Mitglied eines Fachausschusses des Studentenrates. «Dabei lernte ich, dass die Suche nach einem Konsens ein besseres Mittel dazu ist, gewichtige Ziele zu erreichen, als die Konfron­tation.»

Auf Anhieb gewählt

Bevor der Mathematik-, Geografie- und Musiklehrer in die Politik kam, hatte ihn sein Weg in die Region Thun geführt. Seine erste Stelle nach dem Studium erhielt er in der Sekundarschule Strätt­ligen. Sie hat den Namen in­zwischen in Oberstufenschule Strättligen geändert, doch Kast blieb ihr treu. «Meine Frau und ich suchten ein Haus in einem familienfreundlichen Umfeld und wurden in Thierachern fündig», blickt er zurück.

Als die örtliche SP-Sektion ihn anfragte, ob er für den Gemeinderat kandidieren wolle, sagte er zu, liess sich als Parteiloser in die Liste eintragen und wurde wider den eigenen Erwartungen Ende 2000 auf Anhieb gewählt. Danach trat er der Partei bei, um Einsitz im Vorstand nehmen und mitreden zu können. «Von den drei Orts­parteien entsprach mir die SP am meisten, obwohl ich nie ein ausgeprägter Linker war.» Die SP Thierachern gehöre zu den gemässigten Sektionen, betont er, und die Bezeichnung «SP und ­unabhängige Wählerinnen und Wähler» sei keine leere Floskel, sondern habe dazu geführt, dass die SP auch bei den Gemeindewahlen 2016 wiederum als wählerstärkste Partei abschnitt.

SVP-Mann bricht Volkswillen

Ein für den Kanton Bern historisches Ereignis fiel in Hans Jörg Kasts Amtszeit: Der Regierungsrat setzte sich über den Willen der Stimmbürgerinnen und -bürger von Thierachern hinweg. Diese hatten an der Urne die Einrichtung einer Aushubdeponie im Eyacher abgelehnt – mit sieben Stimmen Differenz und entgegen der Empfehlung des Gemeinderates. Um die Deponie dennoch zu realisieren, erliess Christoph Neuhaus (SVP) als Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor eine kantonale Überbauungsordnung, gegen die juristisch vorzugehen wenig Aussicht auf Erfolg hat.

«Obwohl sich der Gemeinderat vor der Abstimmung für die Deponie ausgesprochen hatte, überraschte und enttäuschte uns das Vorgehen des Kantons», sagt Kast. «Der Gemeinderat musste nun in erster Linie den möglichen Totalschaden ab­wenden. Er konnte bewirken, dass mit der künftigen Betrei­berin auch im Rahmen der kantonalen Überbauungsordnung wiederum eine Abgeltung für die Nachteile der Deponie – vor allem punkto Verkehr – von insgesamt 1,2 Millionen Franken zugunsten der Gemeinde aus­gehandelt wurde.»

Auch an menschlich schwierige Momente im Verlauf von Nachbarschaftsstreitigkeiten wird sich Hans Jörg Kast künftig er­innern. «Da stösst man auch als Gemeindepräsident schnell an seine Grenzen. Denn vermitteln ist das Einzige, was man in solchen Situationen tun kann. ­Weitere Kompetenzen hat man nicht.»

Die Guten ins Töpfchen . . .

Weil der Mensch aber um seiner psychischen Gesundheit willen die Tendenz hat, Negatives in die hinteren Kammern der Erinnerung zu verbannen, wird sich auch Hans Jörg Kast vornehmlich an die schönen Seiten seiner Zeit im Gemeinderat erinnern – etwa an die Zusammenarbeit mit seinen sechs Kolleginnen und Kollegen. «Wir waren im Gemeinderat fähig, in konstruktiven Diskussionen erfolgreich neue, bessere, zukunftsgerichtete und oft auch günstigere Lösungen zu entwickeln. Jedes Ratsmitglied half mit, gemeinsam neue Ideen zu finden.»

Ganz vorne in der Hitparade seiner schönen Erinnerung taucht das Wort «Vertrauen» auf. «Der Gemeinderat beantragte eine seit langem angekündigte und fundierte begründete Steuererhöhung – die Gemeindeversammlung sagte diskussionslos Ja. Der Gemeinderat liess über einen 3-Millionen-Kredit für die Erneuerung der Orts­umfahrung abstimmen – der Ja-Stimmen-Anteil an der Urne betrug 76 Prozent. Solche Ergebnisse sind nur möglich, wenn die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in Gemeinderat und Verwaltung haben.» (Berner Zeitung)