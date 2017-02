Politik entscheidet über ÖV-Ausbau

Taktlücken schliessen, Takte verdichten und das Abendangebot ausbauen: Das ist das Resultat der Regionalkonferenz der Busbetreiber, der Gemeinden und des Kantons. 317 Anliegen wurden an der Regionalkonferenz eingereicht – davon 52 aus der Region Thun-Oberland. Die Massnahmen sollten die angespannte Verkehrssituation – auch in Thun – entlasten.

Der Wunschkatalog ist nicht neu. Er wurde schon vor vier Jahren vorgebracht, vom Grossen Rat aber aus Kostengründen mehrheitlich abgelehnt.«Die Verbesserungen sind durchaus berechtigt und zukunftsgerichtet», versicherte Regierungsrätin Barbara Egger (SP) am traditionellen STI-Jahresapéro in der Hotelfachschule Thun.

Gemäss Prognosen werde der öffentliche Verkehr (ÖV) bis 2030 um rund 30 Prozent wachsen. Ohne Erweiterung des Angebots und Infrastrukturausbauten sei das Wachstum nicht zu bewältigen, sagte Egger.

So sind auch auf dem Netz der STI zahlreiche Massnahmen geplant. Unter anderem soll der Versuchsbetrieb bis in die Dornhalde in Heimberg definitiv ins Grundangebot aufgenommen werden.

Warten auf den Grossen Rat

Der Grosse Rat wird in der Märzsession über die bereits Mitte ­Januar vom Regierungsrat ver­abschiedeten Massnahmen entscheiden. «Erst dann wird feststehen, welches Angebot ab dem Fahrplanwechsel vom 10. Dezember 2017 gefahren wird», erklärte Barbara Egger. Es gehe darum, mindestens das Bestehende zu bewahren.

«Fahr- und Dienstplanung, Rollmaterialbeschaffung sowie Rekrutierung von qualifizierten Chauffeuren können aber nicht erst Mitte März beginnen», relativierte STI-Direktor Thomas Wegmann. Und: «Die STI bereitet sich deshalb schon länger auf diesen weiteren Meilenstein vor.»

Noch immer kein Standort

Seit über zehn Jahren sucht die STI nach einem neuen Standort für einen Werkhof als Ersatz für ihren zu kleinen Betrieb an der Grabenstrasse im Schwäbis. «Es gäbe aus unserer Sicht durchaus Alternativen, aber sie scheitern immer wieder an anderen Interessen», sagte Verwaltungsratspräsident Hans Rudolf Zaugg und seufzte. Er ermunterte die Anwesenden dazu, ihren politischen Einfluss einzusetzen.

Die STI möchte möglichst nahe am Knotenpunkt Thun bleiben. Sie habe schon heute zu wenig Platz, um ihre Busse unterzubringen. Deshalb müsse man auch auf andere Standorte wie zum Beispiel Blumenstein ausweichen. Das bringe Mehrkosten und erschwere Logistik und Arbeitsabläufe, betonte Zaugg. (Thuner Tagblatt)