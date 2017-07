Offen, was nach der Metzgerei kommt

Wenn Ende August die Metzgerei Lüthi im Steffisburger Oberdorf schliesst, wird das Ladenlokal an bester Lage im Zentrum wohl noch einen Moment leer stehen. Denn: Es macht nur einen kleinen Teil der gesamten Liegenschaft aus, in welcher die Familie über fünf Generationen und 161 Jahre die Metzgerei geführt hat.

Nachdem klar war, dass sich keine Nachfolge für den Metzgereibetrieb finden lässt und das Geschäft schliesst, war auch klar, dass es umgenutzt wird. «Interessenten für den Laden und die Wohnung gibt es bereits», heisst es in einer Mitteilung, die Annamaria und Hans Lühti bezüglich der Schliessung publiziert haben.

Erfolglose Suche

Die Geschäftsinhaber haben sich gemäss eigenen Angaben um externe Nachfolger bemüht. Sie betonen in der erwähnten Medienmitteilung: «Die Metzgerei floriert und verfügt über einen ­grossen und weitläufigen Kundenstamm.» Trotzdem konnte keine Nachfolge gefunden werden. «Bei den einen lag es vielleicht am Aufwand, welchen das Geschäft mit sich bringt. Andere hätten sehr wohl den Schneid gehabt die Metzgerei in diesem Rahmen weiterzuführen, da scheiterte es an der Finanzierung», wird Annamaria Lüthi in der Mitteilung zitiert.

Wie genau es mit dem Ladenlokal und dem Firmenareal weitergeht oder wer die erwähnten Interessenten für Laden und Wohnung sind, dazu sagt das Ehepaar Lüthi indes nichts. Auf Anfrage dieser Zeitung verwies Annamaria Lüthi auf die Medienmitteilung sowie den Umstand, dass es «vor dem Herbst sicher nichts Neues» gebe.

Ära geht zu Ende

Damit geht eine mehr als 160-jährige Geschichte zu Ende. Annamaria und Hans Lüthi haben die Metzgerei im Oberdorf in Steffisburg in der fünften Generation übernommen und 35 Jahre lang geführt. Den anfänglichen Schlachtbetrieb mit Schwerpunkt En-gros-Lieferungen haben sie gemäss eigenen Angaben «zu einem Metzgereiladen mit Comestibles-Angeboten, Partyservice und Kochkursen» weiterentwickelt. Das Unternehmen Metzgerei Lüthi sei ein Erfolg, betonen sie. «Dies dank dem riesigen Engagement des Ehepaars und dem guten Gespür für die Bedürfnisse der Kundschaft», schreiben Lüthis. Nach der Schliessung kommt aber auch die Zeit für Neues.

Gemeinde bedauert

«Für die Gemeinde ist es immer schade, wenn ein Traditionsunternehmen wie das von Familie Lüthi zugeht», sagt Steffisburgs Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP). Er selber erinnere sich an sechs selbstständige Metzgereien im Dorf, früher habe es wohl noch mehr gegeben. Mit der Schliessung der Metzgerei Lüthi wird nun auch die letzte von ihnen verschwinden.

Kürzlich erhielt die Landhaus Steffisburg AG die Baubewilligung für das Restaurant Landhaus, das lange leer stand und sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Metzgerei befindet (wir berichteten). Im Gebäude entstehen ein Gesundheitszen­trum, ein Gastroangebot und eine Wohnung. Die Gemeinde Steffisburg wird sich an der Medi­zentrum Landhaus Steffisburg AG beteiligen, welche Mieterin der Räume wird.

Mit der Liegenschaft der Familie Lüthi sei dies aber nicht zu vergleichen: «Die Zukunft der Liegenschaft liegt in den Händen der Eigentümer. Im Haus der Lüthis befinden sich Wohnungen, die vermietet sind, es wird also kaum wie beim Landhaus zu einem Leerstand kommen», sagt Marti. Die Gemeinde sei aber an der Gesamtentwicklung des Oberdorfs interessiert und engagiere sich auch entsprechend. Daher würde sie sich als Vermittlerin einbringen, wenn bei der Liegenschaft Lüthi Angebote für die weitere Nutzung gefragt wären.

Leistpräsident ist «betroffen»

Auch im Steffisburger Dorfleist bedauert man die Schliessung der Metzgerei Lüthi, wie Präsident Markus Wymann von der Wymann Elektro AG auf Anfrage bestätigt. «Dem Lädelisterben schauen wir mit Betroffenheit zu, aber im Grunde sind wir dagegen machtlos», sagt Wymann weiter. Bereits vor 2 Jahren sei er von Johann Lüthi informiert worden, dass einstweilen eine Schliessung anstehe: «Es war absehbar.» Dem Nachfolge-Problem stehen im Dorfleist auch andere KMU-Betreiber gegenüber. «Die Gesellschaft verändert sich. Wir versuchen im Leist aber, unsere Werte weiterzugeben», so Markus Wymann. (Berner Zeitung)